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Nilüfer’in kültür stratejisi masaya yatırıldı

İHA

Nilüfer Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle daha da geniş kesimlere ulaşmak, katılımı artırmak amacıyla kültür stratejisini, çalıştayda masaya yatırdı. Farklı alanlardan 83 ismin katıldığı Nilüfer Kültür Çalıştayı'nda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kültürsanat politikalarını, katılımcıların fikirleri doğrultusunda sürdüreceklerini belirtti.

Nilüfer Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle daha da geniş kesimlere ulaşmak, katılımı artırmak amacıyla kültür stratejisini, çalıştayda masaya yatırdı. Farklı alanlardan 83 ismin katıldığı Nilüfer Kültür Çalıştayı’nda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kültürsanat politikalarını, katılımcıların fikirleri doğrultusunda sürdüreceklerini belirtti.
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer’in, Bursa’da ve ulusal ölçekte bir “Kültür Kenti” ve çekim merkezi olarak konumunun güçlendirilmesi amacıyla, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda bütün paydaşlarının sürece katıldığı bir çalıştay düzenledi.
Nilüfer Belediyesi’nin yeni kültür stratejisinin yol haritasının ilk adımı olarak tasarlanan Nilüfer Kültür Çalıştayı’na, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa ve Bursa dışından, alanlarında uzman kültürsanat ve tasarım aktörleri, sanatçılar, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri ile akademisyenler ve kanaat önderleri katıldı. Holiday Inn Otel’de düzenlenen ve gün boyu devam eden çalıştayda, alanında uzman 83 isim yer aldı.

“Kültür sanat politikalarına birlikte yön verelim”
Çalıştayın açılış konuşmasını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı. Erdem, amaçlarının Nilüfer’in kültürsanat politikalarına, katılımcıların fikirlerini alarak birlikte yön vermek olduğunu belirtti.
Nilüfer’de kültür sanat politikalarıyla ilgili şimdiye kadar izlenen yol hakkında katılımcılara bilgi de veren Turgay Erdem, “Kültürevleri, sanat merkezleri ve kütüphaneler kurduk. Çocuklara kitabı ve okumayı sevdirecek binlerce etkinlik organize ettik. Müzeler kurduk, yazıevleri kurduk, sanatın pek çok dalında atölye çalışmaları yaptık. Türkiye’nin en prestijli müzik festivallerini organize ettik. Kent Tiyatrosu’nu kurduk. Yıl 2020 ve geldiğimiz noktada Nilüfer, kültür ve sanatın merkezi oldu. Sosyal yaşam öylesine güzel bir devinime kavuştu ki, artık Bursalılar sosyal yaşamlarını Nilüfer’de sürdürüyorlar. Yani kentin merkezi de artık Osmangazi değil Nilüfer oldu. Konserler, tiyatrolar, kitap okuma buluşmaları, söyleşiler, dans gösterileri sanata kültüre dair ne varsa, yılın her günü Nilüfer’de, herkese hitap edecek etkinlikler düzenleniyor” dedi.
Erdem 20 yıldır yapılan bu çalışmalara rağmen bir kültür çalıştayı düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “Nilüfer çok sesliliği seven bir kenttir. Nilüfer’de ‘Birlikte yönetim’ anlayışı hakimdir. Bu nedenle geldiğimiz noktada Nilüfer’in bundan sonraki kültür politikalarına nasıl yön vereceğimizi de birlikte belirleyelim istiyoruz. Nilüfer’de kültürün geleceği üzerine hep birlikte kafa yoralım istiyoruz. İnanıyorum ki bu buluşma bizim için ufuk açıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Atölyeler düzenlendi
Nilüfer’in kültürel ve sosyal durumunu ortaya koyan araştırmanın sonuçlarının da katılımcılarla paylaşıldığı çalıştayda daha sonra “Gösteri Sanatları ve Edebiyat”, “Gönüllülük ve Katılım”, “Gençlik ve Eğitim”, “Kamusal Alanda Sanat”, “Festivaller” ve “Kültür Mirası ve Turizm” başlıkları altında atölyeler düzenlendi.
Atölye çalışmalarıyla Nilüfer’in kültürel vizyonu ve hedefleri doğrultusunda harekete geçirilebilmesi için kentin kültür ve sanat alanındaki mevcut durumu dikkate alınarak stratejik planlama için gerekli ilke ve önceliklerin başlıkları belirlendi. Atölye çalışmalarının bitiminde gruplar, görüş ve önerilerini kısa birer sunum halinde, düzenlenen panelde diğer katılımcılarla paylaştı.

Çalıştay kitapçık haline getirilecek
Sunumları dikkatle dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öncelikle gün boyunca çalıştaya katılarak değerlendirmede bulunan herkese teşekkür etti. Konuşmasına devam eden Erdem, “Çok etkilendiğim bir çalıştay oldu. Sanat ve edebiyattan kentsel tasarıma kadar her alanda değerli katılımcılar vardı. Katılımcılar alanlarıyla ilgili yol haritası çıkaracak katkılar sundular. Bizim 20 yıldan bu yana devam eden çalışmalarımız var. Bu konuda iyi bir geçmişimiz var. Ama bakışımızı daha geniş perspektife taşımanın yollarını sizlerle beraber tartıştık. Çalıştayda yapılan değerlendirmeler, öneriler bir kitapçık haline getirilecek ve bütün katılımcılarla ayrıca paylaşılacak. Kültür Çalıştayı’nda yer alan herkesin değerli önerilerini bizimle paylaşmaya devam etmelerini isterim. Önümüze şimdi yeni fikirler çıkacak bu çalıştaydan. Biz de çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz.”

BURSA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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