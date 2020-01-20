Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BURSA'da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda Ö.A., F.G., C.G. ve H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 900 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek, uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan çok sayıda alüminyum folyo ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden Ö.A., F.G. ve C.G., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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