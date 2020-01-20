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İnegölspor'un kritik galibiyeti camiayı sevindirdi

DHA

- TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele veren İnegölspor, 19´uncu hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Çorum Futbol Kulübü´nü 3-1 yenerek rakibiyle puanları eşitledi. Haftayı 31 puanla 5´inci sırada kapatan Bursa temsilcisinde galibiyet büyük sevinç yaşattı.

- TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele veren İnegölspor, 19´uncu hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Çorum Futbol Kulübü´nü 3-1 yenerek rakibiyle puanları eşitledi. Haftayı 31 puanla 5´inci sırada kapatan Bursa temsilcisinde galibiyet büyük sevinç yaşattı.
Çok anlamlı ve değerli bir galibiyet elde ettiklerini belirten İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, oyuncularını olağanüstü mücadelelerinden ötürü tebrik etti. "Oyuncularım yürekleriyle oynadılar" diyen deneyimli teknik adam, "İlk devreye baktığımızda istediğimiz gibi bir oyun yoktu. Mücadele vardı. Yine birkaç tane pozisyonumuz vardı. İkinci devre içeride oyunculara şunu hatırlattık. Eğer bir hedefe gitmek istiyorsak rakipten daha fazla istememiz lazım, tempomuzu biraz daha artırmamız lazım. Fizik olarak zaten üstünüz, bunu biliyoruz ama bunu sahada göstermek lazım. İstemeleri lazım diye onlara hatırlattık, onlar da gerekeni yaptılar. Çok güzel bir mücadele vardı. Tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.
"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
İnegölspor Basın Sözcüsü Özgür Gürbüz de, takımın Play-Off´ta yer alacağına inandıklarını kaydederek, "İyiye gidiyoruz. İyi olması için de çaba sarf ediyoruz. Hem mali açıdan hem sportif açıdan kulübü bir yerlere getirebilmek için mücadelenin içerisindeyiz. Önemli olan Play-Off potasında kalabilmek. Haftaya Sancaktepe ile yine 6 puan değerinde bir maçımız var. Artık maçlar zorlaşıyor. Biz bu potadan çıkmayacağız Allah´ın izniyle. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buz gibi bir havada geldiler, susmadan takımlarını desteklediler. İlk gün söylediğimiz gibi son gün söylemeye devam edeceğiz; birlikte başaracağız, inanalım yeter" dedi.
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
İlk yarıda üstün tarafın kendileri olduğunu belirten İnegölspor Genel Kaptanı Semih Peşin ise "Şartlar çok zordu. Hava soğuk ve zemin çok kötüydü. Biraz zorlandık ama biz iyi futbol oynadığımız zaman rakibi sahaya gömmesini biliyoruz. Bugün çok üstün futbol oynadık. Gün geçtikçe kalitemizi gösteriyoruz, artırıyoruz. Kaliteli bir takımız. Allah´ın izniyle bütün zorluklara rağmen Play-Off oynayacağız inşallah. Bunun için çok yoğun mücadele ediyoruz. İnegöl halkı ve STK´lardan bize destek olmalarını rica ediyoruz. Galibiyeti Belediye Başkanımız Alper Taban´a armağan ettik ve tüm İnegöl halkına armağan olsun. Daha iyi olacağız inşallah" değerlendirmesinde bulundu.
"PLAY-OFF POTASINA GİRDİK"
İnegölspor Yönetim Kurulu Üyesi Saim Metinbaş, "Zor bir maç oldu. Galip geleceğimizi biliyorduk, hissediyorduk. Futbolcu arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. İnegöl halkı bu takıma güvensin. İyi yoldayız. Daha iyi olacak. Geçen hafta puan kaybetmemize rağmen iyi oynamıştık. Şanssız bir beraberlik olmuştu. Önümüzde Sancaktepe maçı var. Ona da 3 puan için gideceğiz. İnşallah her şey daha iyi olur" yorumunu yaptı. Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Çalık ise "Biz buraya gelirken kesinlikle 3 puan parolasıyla geldik. Güzel bir maç oldu. İkinci yarıda bulduğumuz gollerle hem ilk yarıdaki maçın rövanşını aldık hem de Play-Off potasına girmiş olduk. Bu maçı Sayın Belediye Başkanımız Alper Taban´a armağan ediyoruz. Haftaya yine zor bir maç var. Olaya maç maç bakıp haftaya da inşallah 3 puan parolasıyla Sancaktepe´ye gideceğiz. Bu maçı dediğim gibi Belediye Başkanımız ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

BURSA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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