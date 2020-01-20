Başkan Aktaş’a ‘umre’ teşekkürü

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından umreye gönderilen huzurevi sâkinlerini ziyaret etti.

Kaplıkaya’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Huzurevi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile eşi Sevinç Aktaş’ı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dâiresi Başkanı Yunus Kaldırım ve Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürü Hüseyin Toprak’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aktaş, huzurevi sâkinleriyle tek tek ilgilendi. Kahvaltılı toplantıda, önceki yıllarda umreye gönderilen yaşlılar da hazır bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, huzurevinde verilen hizmetin diğer yatırımlardan farklı olduğunu söyledi. Yaşlılarla ilgilenmeyi, onların dertleriyle hemhâl olmayı fırsat bildiklerini belirten Başkan Aktaş, “Umreye gitmeden yapılan programda birlikte ilâhiler söylemiş, dualar okumuştuk. Allah kabul ve tekrarını nasip etsin. Bu bir nasip işi. Nasibi olan gider. Çağrılmışsınız. İnşallah tekrar çağrılırsınız” dedi.

Yaşlılar adına söz alan Huzurevi Şube Müdürü Hüseyin Toprak ise verilen hizmetlerde sağladığı destekten ötürü Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Huzurevi sâkinleri, Başkan Aktaş’la olan toplantıda tek tek söz alarak, umre hatıralarını anlattı.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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