Aileler alışverişte çocuklar boyama etkinliğinde

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market’e aileleriyle birlikte gelen çocuklar, ahşap boyama etkinliği ile rengarenk bir gün yaşadı.

Özhan’ın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesindeki 2 mağazasında gerçekleştirilen etkinliğe çocukların ilgisi yoğun oldu. Aileleriyle alışverişe gelen çocuklar kendilerine özel hazırlanmış alanda doyasıya eğlendi. Ahşap Boyama Atölyesi’nin eğitimcilerinin eşlik ettiği aktivite rengarenk geçti. Ahşap materyalleri içlerinden geldiği gibi boyayan minikler, boyama standını hiç boş bırakmadı.

Kendileri için hazırlanan atıştırmalıkların tadına bakıp renkli boyalarla gönüllerince oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Gün boyunca süren aktiviteye her yaştan çocuk katıldı. Çocukların mutluluğunu izleyen annebabalar da Özhan’dan memnun ayrıldı. Mağazada olan diğer müşteriler de çocuk kahkahaları içerisinde neşeyle alışverişlerini yaptı.

Etkinliği değerlendiren Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Biz çocuk dostu bir marketiz. Yıl içerisinde çocuklara özel gerçekleştirdiğimiz pek çok proje bulunuyor. Çocuklarımız geleceğimiz, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Bu sebeple çocuklarımızın mutlu olacağı pek çok etkinliğe mağazalarımızda yer veriyoruz. Onlar da bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Çocuklarımıza ve annebabalara bizlere gösterdiği ilgi ve sevgilerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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