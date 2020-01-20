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Nilüfer'de su kesintisi

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ile Atatürk Kent Ormanı arasında kalan bölge ve civarında 21.01.2020 tarihinde 08:0018:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

BURSA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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