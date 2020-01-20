Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ile Atatürk Kent Ormanı arasında kalan bölge ve civarında 21.01.2020 tarihinde 08:0018:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:15

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İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:14

YATSI 19:37

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