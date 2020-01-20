Nilüferli karatecilerden 11 madalya

Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenen “Şehit Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası”nda Nilüfer Belediyespor’un karatecileri, 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, turnuvaya başarılarıyla damga vurdu.

Nilüfer Belediyespor, çeşitli branşlarda katıldığı turnuvalarda başarılarıyla adından söz ettiriyor. Şehit Ali Gaffar Okkan için memleketi Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenen karate turnuvasına katılan Nilüfer Belediyespor, aldığı madalyalarla turnuvaya damga vurdu. 1819 Ocak tarihleri arasında Hendek Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya, 56 ilden 1129 sporcu katıldı.

Büyük heyecana sahne olan turnuvanın kumite kategorisinde mücadele eden Nilüfer Belediyesporlu karateciler Naz Kayadere, U. Efe Başlı ve Nisanur Çakır, şampiyonluk sevinci yaşadı. Aynı kategoride yer alan Nilüfer Belediyespor’dan Cansu Erden, Miray Pehlivan ile Ali Varlık ikinci olurken, Ahmet Soydan ile Süleyman Erden de üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvanın kata kategorisinde mücadele eden Cansu Erden ile Süleyman Erden şampiyon olurken, Ali Varlık da ikincilik kürsüsüne çıktı.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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