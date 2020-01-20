Yüzey işlem sektörleri dernekleşiyor

Yüzey işlem, kaplama, galvaniz, kumlama, temizleme ve boya konusunda faaliyet gösteren firmalar ve bu firmalara tesis kurulumu, arıtma, geri kazanım gibi entegre tesis, ünite ve ekipman sağlayan firmalar ile kimyasal hammadde ve baz malzeme sağlayarak sektörle bütünleşmiş tedarikçi firmalar dernekleşmeye karar verdi.

60 kadar katılımcının yer aldığı toplantıda, bütün sektörü kapsayan Yüzey İşlemler Derneği’nin temelleri atıldı. Kısa adı “TUYİDER” olan derneğin merkezi İstanbul Anadolu Yakası olmasına karar verildi. Dernekleşme hareketinin öncülerinden İbrahim Doğangün’ün verdiği bilgiye göre; mevcut kontrolsüz ve örgütlenmemiş haliyle dahi çok büyük hacimlere sahip olan yüzey işlem temizleme, boyama ve kaplama sektörü, etkilediği otomotiv başta olmak üzere beyaz eşya, savunma sanayi, uzay ve havacılık, mobilya, makine, metal eşya, ev eşyaları, elektronik gibi aklınıza gelebilecek tüm üretim sektörlerine doğrudan ve/veya dolaylı girdi ve hizmet sağlıyor.

Ülke ekonomisinde bu pozisyonu itibariyle önemli ve belirleyici etki ve gücü bulunuyor. Sektörün disipline olamamasının getirdiği disiplinsizlik ile sadece kendi sektörünü değil ilgili olduğu tüm bu sektörleri dolayısıyla ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bu sektörlerde faaliyet gösterip de derneği olmayan tek Avrupa ülkesi olan ülkemizde 4550 yıldır defaten kurulmak istenen, fakat bir türlü başarılamayan dernekleşme hareketi bu yönüyle geniş bir yankı ve ilgiye vesile oldu.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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