Samsun'da evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin katil zanlısı Bursa'da yakalandı (2) - YENİDEN

SAMSUN´un Kavak ilçesinde 2017 yılında evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79), cinayet zanlısı Fikret C. (52), oğullarını ziyarete geldiği Bursa'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, cinayet suçlamasını kabul etmedi.

Olay 17 Mart 2017 yılında Samsun´un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesinde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Cindi'yi ağır yaralı olarak kurtardı. Ev ise kullanılmaz hale geldi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Şaver Cindi'nin ifadesi herkesi dehşete düşürdü. Cindi'nin ölmeden önce güçlükle verdiği ifadesinde, "Eşimi Cuma namazına gönderdikten sonra kapı çalındı ve bende açtım. Akrabamız olan Fikret C. içeri girdi. Benden para istedi. Ben de olmadığını söyleyince evin içerisinde darbederek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Ben bir anda alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım" dedi. Şaver Cindi'nin ifadesinin ardından polis ekipleri Fikret C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan 10 gün sonra Şaver Cindi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

3 YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI

Çekirge Polis Karakolu'na bağlı ekipler yol kontrolü yaptıkları sırada yaya olarak yürüyen Fitret C.'yi kimlik sorgusu için durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya geldiğine belirten şüphelinin kimliğini feribotta düşürdüğünü söylemesi üzerine, şüphelenen polisler tarafından polis merkezine götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin Samsun'da 3 yıl önce yakılarak öldürülen Şaver Cindi'nin katil zanlısı ve ayrıca birçok ilde işlediği 6 suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan Fikret C. olduğu saptandı.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Fikret C., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İstanbul Kağıthanede oturduğu belirlenen 6 çocuk babası Fikret C.'nin, Bursa'da yaşayan iki çocuğunu ziyarete geldiği ve feribotta kimliğini düşürdüğü öğrenildi. Fikret C., gazetecilerin Şaver Cindi'nin öldürülmesi ile ilgili sorularına, "Ben yapmadım. Yapsam ben gelmem. Üzerime iftira atılıyor. Düşmanı başka yerde arasın. İddiaları kabul etmiyorum. Yapmadım diyorum" diye cevap verdi. Fikret Cindi'nin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.



BURSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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