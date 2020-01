(Özel) 700 yıllık gölge oyunu beyaz perdede binlerce çocukla buluşuyor Karagöz sinema perdesinde binlerce çocukla buluşuyor

Bursa’da 700 yıl önce doğan ve kültür mirası haline gelen Karagöz ve Hacivat oyunu, interaktif olarak sinema perdesinde yansıtılarak ikinci yılında da binlerce çocukla buluşuyor. Sinemanın dev ekranında Karagöz Hacivat’ı izleyen çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Bursa’nın köklü firmalarından Has Tavuk, KaragözHacivat’ı gölgeden sinema perdesine taşıdı. Geçen yıl başlayan proje ikinci yılında da binlerce çocukla buluştu. Aslı bozulmadan sergilenen oyun, usta KaragözHacivat sanatçısı Nevzat Çiftçi tarafından 45 dakika boyunca sinema perdesine aktarıldı. Tayyare Kültür Merkezinde gerçekleşen gösterime katılan ve dev ekrana yansıtılan karakterle diyaloğa giren çocuklar sevinç çığlıkları attı. Oyun sonrasında firma tarafından çocuklara çorba dağıtıldı.

Dünyada bir ilki gerçekleştirdikleri proje hakkında konuşan Has Tavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, “Karagöz ve Hacivat herkesin bildiği gibi Bursa’nın önemli bir değeri. Sadece Bursa’nın değil dünyanın önemli bir değeri. Bugüne kadar çok öne çıkarılması mümkün olamadı. Projemiz geçmiş nesillerde bize ders veren ve kıssadan hisselerle hayatı öğreten bizim çocukluğumuz için çok önemli karakter olan Karagöz’ü yeni nesillere ve bizim kültürümüzün yeni kuşaklara aktarmak için gölgeden perdeye binlerce vatandaşa ulaşmaya çalıştık. Geleneksel gölge oyunumuz küçük perdeyle sınırlı kalmış, bu sınır içerisinde kırk kişiye hitap etmekteydi. Biz bunu oradan alıp sahneye getirerek Dünya’da ilki gerçekleştirerek hemde genç nesillere bizim kültürümüzü aşılayarak yepyeni bir fikir ortaya çıkardık. Bu fikir ile beraber hem gençlerimize kendi değerlerimizi hem de, kültürümüzü yansıtırken kıssadan hisselerle onların hayatında önemli olacak temel karakterleri oluşturacak doğruluk, dürüstlük, arkadaşlık insaniyet gibi değerleri öğreterek hemde onlara boş zamanlarını değerlendirerek bir çalışma yaptık. Has Tavuk olarak biz bu toplumun bir parçasıysak bu toplumun geleceğini oluşturan gençlere yatırım yapmanın temel görev olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

