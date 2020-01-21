Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yargıtay'dan emsal karar: "Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz" Mahkemeden 'Geçici ...

İHA

Teknisyen olarak görev yaptığı okuldan alınarak 6 aylığına geçici görevle başka bir liseye atanan memura müjdeli haber Bölge idare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme; geçici görevlendirmenin 'ihtiyaca binaen' gibi soyut sebeple keyfi olarak yapılamayacağına hükmetti.

Teknisyen olarak görev yaptığı okuldan alınarak 6 aylığına geçici görevle başka bir liseye atanan memura müjdeli haber Bölge idare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme; geçici görevlendirmenin 'ihtiyaca binaen' gibi soyut sebeple keyfi olarak yapılamayacağına hükmetti.
Bir lisede görev yapan EğitimBirSen üyesi teknisyen, 6 ay süreyle geçici görevlendirmeyle başka bir okula atandı. Geçici olarak görevlendirildiği okulda hali hazırda 3 teknisyenin görev yaptığını belirten teknisyen, yaşadığı mağduriyeti sendika temsilcilerine aktardı. Sendika, konuyu yargıya taşıdı. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulma talebini geri çevirdi. Sendika kararı temyiz edince devreye Bölge idare Mahkemesi girdi. Mahkeme, hizmet ihtiyacının karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı gerekçesiyle teknisyenin başka okula geçici görevlendirmesinin yürütmesini durdurdu.
"Kimse keyfi olarak yerinden edilemez"
Kararda; görevlendirmenin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde, bu kamu hizmeti amacını teminen tesis edilmesi gerektiği vurgulandı. Görevlendirme işleminin kamu görevlilerinin işgal ettiği kadrodan fiilen uzaklaştırma amacını taşımaması gerektiği dile getirildi.
Dava konusu işlemde davacının geçici görevlendirme sebebinin 'ihtiyaca binaen' diye izah edildiğine dikkat çeken Bölge İdare Mahkemesi kararında, şu ifadelere yer verildi: "Kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli ve hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır. Davacının geçici olarak görevlendirildiği okulun teknisyen kadrosunun 4 olduğu, halihazırda 3 kişinin görev yaptığı, 1 kişinin ise 2 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'nde periyodik kontrol uzmanı olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Yaklaşık 2 yıldır kadrosu 4 olmasına rağmen 3 teknisyen ile hizmetin sunumuna devam edilen lisede hali hazırda oluşan hizmet ihtiyacının ve bu ihtiyacın karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı, dolayısıyla davacının ihtiyaca binaen diğer liseye 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuki uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Öte yandan dava konusu işlemin hukuka aykırı tespit edilmesine rağmen uygulamanın sürdürülmesi tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine davanın hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaşatacak, davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Açıklanan nedenlerle, davacının itirazının kabulüne İdare Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına, teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliği le karar verilmiştir."

BURSA

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:20
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Murat'ın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Murat'ın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis ...
Cep herkülü, Kestellilerle buluştu
YEREL HABERLER Cep herkülü, Kestellilerle buluştu
(Özel) 700 yıllık gölge oyunu beyaz perdede binlerce çocukla buluşuyor Karagöz sinema perdesinde binlerce çocukla buluşuyor
YEREL HABERLER (Özel) 700 yıllık gölge oyunu beyaz perdede binlerce ...
Samsun'da evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin katil zanlısı Bursa'da yakalandı (2) - YENİDEN
YEREL HABERLER Samsun'da evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin katil ...
Samsun'da evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin katil zanlısı Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin katil ...
Korkunç cinayetin zanlısı yakalandı Samsun'da 2017 yılında akrabası tarafından diri diri yakılan ve kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı Bursa'da gözaltına alındı Akrabasını diri diri yakarak öldürdüğünü kabul etmedi
YEREL HABERLER Korkunç cinayetin zanlısı yakalandı Samsun'da 2017 ...
Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren ...
Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede (2)
YEREL HABERLER Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi ...
Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; ...
"Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Aracın karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER "Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca ...
Yüzey işlem sektörleri dernekleşiyor
YEREL HABERLER Yüzey işlem sektörleri dernekleşiyor
İnegöl tarımda vites yükseltti
YEREL HABERLER İnegöl tarımda vites yükseltti
Huzurevi sâkinleri hayatın renklerini paylaşıyor
YEREL HABERLER Huzurevi sâkinleri hayatın renklerini paylaşıyor
KOSGEB işletme geliştirme destek programı değişti
YEREL HABERLER KOSGEB işletme geliştirme destek programı değişti
Fetih Müzesi’ne Moğol akını Moğollar Fetih Müzesi’ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’ne Moğol akını Moğollar Fetih Müzesi’ne ...
Nilüferli karatecilerden 11 madalya
YEREL HABERLER Nilüferli karatecilerden 11 madalya
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Burkay: “Sanayi olmadan kalkınma olmaz”
YEREL HABERLER Burkay: “Sanayi olmadan kalkınma olmaz”
Genç raket Fransa biletini kaptı
YEREL HABERLER Genç raket Fransa biletini kaptı
Çalıkuşu beyaza büründü Çalıkuşu Feride’nin köyünde kartpostallık manzaralar
YEREL HABERLER Çalıkuşu beyaza büründü Çalıkuşu Feride’nin köyünde ...
Aileler alışverişte çocuklar boyama etkinliğinde
YEREL HABERLER Aileler alışverişte çocuklar boyama etkinliğinde
Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede
YEREL HABERLER Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi ...
62 yaşında okuma yazma öğrendi Osmangazi’de okuma yazma seferberliği
YEREL HABERLER 62 yaşında okuma yazma öğrendi Osmangazi’de okuma ...
"Change" operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi Bursa'da change operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER "Change" operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X