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Murat'ın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis cezası

DHA

BURSA'da, otomobiliyle, bariyerlere çarparak kaza yapan araçtan inenlerin arasına dalıp, Murat Işık'ın (22) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Mert Ersudaş (22) 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ersudaş'ın tutuklu kaldığı sürenin göz önüne alınarak tahliye edildiği davada, bariyere çarpan aracın sürücüsü tutuksuz sanık Dursun Kavaklı'ya (24) da 2 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası verildi. Karar temyiz için Bölge Mahkemesi'ne gönderildi.

BURSA'da, otomobiliyle, bariyerlere çarparak kaza yapan araçtan inenlerin arasına dalıp, Murat Işık'ın (22) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Mert Ersudaş (22) 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ersudaş'ın tutuklu kaldığı sürenin göz önüne alınarak tahliye edildiği davada, bariyere çarpan aracın sürücüsü tutuksuz sanık Dursun Kavaklı'ya (24) da 2 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası verildi. Karar temyiz için Bölge Mahkemesi'ne gönderildi.
Kaza, geçen nisan ayında, Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi´nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Dursun Kavaklı yönetimindeki 16 AT 395 plakalı otomobil, iddiaya göre 16 ACJ 502 plakalı aracı sollamaya çalışırken, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazanın ardından sürücü Dursun Kavaklı ile beraberinde bulunan Hacı Kahraman ve Murat Işık araçtan indi. Bu sırada Mert Ersudaş yönetimindeki 16 R 0330 plakalı otomobil de sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kazazedelerin arasında daldı. Kavaklı'nın aracına çarpan otomobil, savrularak 100 metre ileride durdu. Yaralanan Dursun Kavaklı, Hacı Kahraman ve Murat Işık, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Murat Işık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mert Ersudaş tutuklanırken, Dursun Kavaklı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'PİŞMANIM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM'
Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Mert Ersudaş, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Tutuksuz sanık Dursun Kavaklı ile sanık avukatı ve ölen Işık´ın ailesinin avukatı Orhan Bahar'ın hazır bulunduğu duruşmada son savunması sorulan Mert Ersudaş, uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, "Çok pişmanım. Üzgünüm. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Dursun Kavaklı ise kaza sırasında yolu kapatma durumlarının olmadığını savunarak, beraatini istedi.
KARAR TEMYİZE GÖNDERİLDİ
Avukat Orhan Bahar'ın sanıkların cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada, mahkeme, Dursun Kavaklı'ya 2 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası, Mert Ersudaş'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Ersudaş'ı cezaevinde bulunduğu süreyi gözönünde bulundurarak, tahliye etti. Karar temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.   

BURSA

21 Ocak 2020 Salı

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