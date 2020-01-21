Korkunç cinayetin zanlısı adliyede Samsun'da 2017 yılında akrabasını diri diri yaktığı iddia edilen şüpheli adliyede

Samsun'da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde Fikret Cindi'nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.



3 yıl sonra Bursa'da yakalandı, adliyeye sevk edildi

Devriye atan ekipler şüphe üzerine bir yayayı durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya feribot ile geldiğini iddia eden şahıs, kimliğini düşürdüğünü söyleyince şüphelenen ekipler, şahsı karakola götürdü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Fikret Cindi olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Cindi'nin İstanbul Kağıthane'de ikamet ettiği ve orada bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şüphelinin, Bursa'da ikamet eden 2 çocuğunu görmeye geldiği belirtildi.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Fikret Cindi, gece boyu devam eden işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna Cindi, "Ben yapmadım, saklanmıyordum, olayı duydum Bursa'ya geldim" dedi.

BURSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:15

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.