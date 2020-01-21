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Bursaspor kazanırken zorlanıyor

DHA

TFF 1´inci Lig´de hafta sonu oynanan maçların ardından yalnızca Bursaspor ve lider Hatayspor galibiyet sayısını çift hanelere taşıdı. Ancak maçlarının çoğunu tek farklı kazanan her iki takımın da 3 puana ulaşırken zorlandıkları görüldü.

TFF 1´inci Lig´de hafta sonu oynanan maçların ardından yalnızca Bursaspor ve lider Hatayspor galibiyet sayısını çift hanelere taşıdı. Ancak maçlarının çoğunu tek farklı kazanan her iki takımın da 3 puana ulaşırken zorlandıkları görüldü.
TFF 1´inci Lig´de geçtiğimiz hafta sonu kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Bursaspor, bu sezon pek çok maçta zorlanmasına karşın galibiyete uzanmayı başardı. Son olarak oynanan Fatih Karagümrük karşısında uzatma anlarında bulduğu golle maçı 2-1 kazanan Bursa temsilcisi, ligdeki galibiyet sayısını 10´a çıkardı. Lider Hatayspor ile birlikte galibiyet sayısı çift hanelerdeki iki takımdan biri konumunda olan Bursaspor, lider ile arasındaki puan farkını da 7´ye indirdi.
BURSASPOR SON ANLARDA GÜLÜYOR
Bursaspor´un söz konusu 10 galibiyetinin 8´inin tek farklı sonuçlarla gelmesi dikkat çekti. Maçları koparmakta güçlük yaşayan ve özellikle maçların son çeyrek diliminde bulduğu gollerle sonuca giden yeşil beyazlılar, evindeki son iki maçını da uzatma anlarında bulduğu gollerle kazanabildi. Yalnızca ligin ilk haftalarında iki kez iki farklı galibiyet elde eden Bursaspor, oyun hakimiyetini korumada ise sıkıntılar yaşadı.
HATAYSPOR DA ZORLANIYOR
Bursaspor; Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Keçiörengücü´nü 1-0´lık skorlarla geçerken, Akhisarspor, Cesar Grup Ümraniyespor, İstanbulspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük´ü 2-1 yendi. Yeşil beyazlılar, Adanaspor deplasmanından 3-2´lik galibiyet çıkarırken; ligin 3´üncü haftasında deplasmanda Eskişehirspor´u 2-0 ve akabindeki hafta evinde Osmanlıspor´u da 3-1 mağlup etti.
Lider Hatayspor da ligde elde ettiği 11 galibiyetin 9´unu tek farklı kazandı.

BURSA

21 Ocak 2020 Salı

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