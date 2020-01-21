Karın keyfini kayarak çıkardılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerde yağışı devam ediyor. İnegöl'ün önemli turizm merkezlerinde biri olan Oylat kaplıcalarında vatandaşlar karın keyfini de kayarak çıkarıyor.

İlçe merkezi kara hasret kalırken, kırsal bölgelerde ise kar yağışı devam ediyor. Kar hasretini gidermek isteyenler ise yüksek kesimlere gidiyor. Bir çok kişinin tercih ettiği Oylat herkesi kendine hayran bırakıyor. Oylat kaplıcalarına gelenler hem karın hem de kaplıcaların keyfini çıkarıyor. Gelen misafirler ellerine aldıkları kızaklarla kaymayı ihmal etmiyor. Oylat'a Latif Doğan, Arif Susam gibi sanatçılar da geldi. Sanatçılar Oylat'a hayran kaldı.

BURSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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