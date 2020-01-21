Bursa’nın kestane şekeri TRT’de

Bursa’nın yerel lezzeti kestane şekerinin sofralara kadar uzanan hikâyesi TRT belgesel kanalında ekranlara geldi. TRT Belgesel’de yayınlanan Yiyeceğin Serüveni programının görüntüleri, Kardelen markasının sahibi İlka Şekerleme’nin Bursa’daki modern üretim tesislerinde çekildi.

Belgesel ekibi, yurtiçinde Kardelen ve Yaylacık, yurt dışında ise Cardelion markalarıyla Bursa’nın yerel lezzetini sofralara taşıyan İlka Şekerleme’nin modern ve hijyenik tesislerinde yaptığı çekimlerle, kestane ve kestane şekerini anlattı. Kapılarını TRT ekibine açan İlka şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Kestane şekeri üretiminde Bursa’nın öne çıktığını söyledi. Kestane şekerinin Bursa ile özdeşleşmiş bir ürün olduğunu belirten Akgün, Bursa’dan dünya sofralarına kestane şekerinin lezzetini ulaştırdıklarını belirtti.

Kestane şekerinin bütün üretim safhalarını modern ve sağlığa uygun tesislerinde gerçekleştirdiklerini anlatan Mümin Akgün, “Kestane binlerce yıllık geçmişe sahip, faydaları saymakla bitmeyecek çok lezzetli bir ürün. Vitamin, lif ve karbonhidrat açısından zengin bu üründen elde edilen kestanenin şekere dönüşme öyküsünü TRT ekranlarından farklı bir bakış açısı ile anlattık. TRT Belgesel ekibine kapılarımızı açarak, kestane şekerinin hikâyesinin gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olacağımız için mutluyuz” dedi.

BURSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:15

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.