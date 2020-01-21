Bursa geleceği için bütünleşiyor

Bursa Şehir Şûrâsı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ev sahipliğinde yapıldı. Vatandaşı temsil eden kuruluşların kamu kurumlarından beklentilerini belirlemek için 3 ay önce başlatılan çalışmaların yapılan şûrâ ile tamamlanma safhasına geçtiğini belirten Başkan Aktaş, “Bugün son adımını attığımız projemiz sonucunda Bursa Şehir Stratejisi Belgesi’ni oluşturacağız. Şubat ayının başındaduyuracağımız strateji belgesi Bursa’nın gelecek vizyonu olacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda yapılan Bursa Şehir Politikaları Analizi Şehir Şûrâsına Başkan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Tarkan Oktay ve Dr. Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı. Program başlangıcında,Bursa Şehir Politikaları Analizi Proje Yöneticisi Dr. Ayhan Yasan tarafından katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Dr. Yasan, sunumunda, onlarca kurumla yüz yüze görüşülerek, belli kurullarda değerlendirilerek elde edilen verilerin vatandaş öncelikli olduğunu vurguladı. Şehir şûrâsında, protokol konuşmalarının ardından açık oturum yapıldı. Kocaeli Büyükşehir eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yönetiminde gerçekleşen oturumda BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yla ilgili kendilerine sorulan soruları cevapladı. Büyük ilgi çeken program;‘Alt yapı ve Mobilizasyon’, ‘Şehir Ekonomisi ve İstihdam’, ‘Çevre ve Şehircilik’, ‘Sosyal ve Kültürel Gelişim’, ‘Şehir Yönetimi ve Vatandaşla İletişim’ konu başlıklı çalışmalarının ardından sona erdi.

Şubat ayında kamuoyuna açıklanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nce “Bursa Şehir Politikaları Analizi” için 90 gün süren 3 aşamalı plan uygulandı. 11 Kasım 2019 tarihinde başlayan ve mülâkatları temel alan birinci aşamada 250 civarında kamu kurumu, STK, birlik ve siyasî partinin birinci derecede yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Bu arada Bursa;Dağ Yöresi (Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan), Doğu (Yenişehir, İnegöl), Merkez (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Kestel ve Gürsu) Sahil (Mudanya, Gemlik, İznik ve Orhangazi) ve Batı (Mustafakemalpaşa ve Karacabey) şeklinde 5 bölgeye ayrıldı. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, analiz edilerek ikinci aşama olan bölge istişâre toplantılarına taşındı. Delfi metodu kullanılarak 5 bölge için çeşitli tavsiyelere dönüştürülen çalışmalar, üçüncü aşama olan Bursa Şehir Şûrâsı’nda tekrar değerlendirmeye alındı. Bütün hazırlıklar yeniden değerlendirilerek, ‘Bursa Şehir Strateji Belgesi’ adıyla şubat ayının başında kamuoyuna açıklanacak. Strateji belgesinde, vatandaşın taleplerinin karşılanması yönünde bütün kurumların birlikte hareket etmesini sağlayacakdoneler yer alacak.

“Vatandaşla istişârede hiçbir zaman yanılmadık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şûrânın açılışında yaptığı konuşmada, Bursa’nın gelecek tasavvuruna katkıda bulunmak üzere bir araya geldiklerini ve bu süreçte önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını söyledi. Şimdiye kadar Bursalılarla birlikte belirledikleri hedefler doğrultusunda yola devam ettiklerini, vatandaşlarla istişâre ettikleri hiçbir konuda pişman olmadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Şehirler, tarih boyunca üç temel olgu etrafında şekillenmiştir. Mekân, cemiyet ve siyaset...Bu bakımdan şehrin kalıbını mekân, şahsiyetini insan, geleceğini ise siyaset belirlemiştir.Hiç şüphesiz bu hususta en kritik konu; şehri doğuran ve yoğuran vakaların aynı eksende buluşabilmesidir.Bu da ancak bütün paydaşların katkısı ile oluşacak bir gelecek tasavvuruyla mümkündür” diye konuştu.

Aktaş, “Çalışmalarımızda başta Bursalı hemşerilerimiz olmak üzere, şehrimizdeki bütün kurum temsilcilerinin de görüşlerini dikkate aldık. Bu süreçte temel önceliğimiz, mekânla uzlaşan ve vatandaşa dokunan bir siyaset yaklaşımını kökleştirmek oldu. Zîrâ kadim bir geçmişe ve kurucu vasıflara sahip olan şehrimizin gelecek tasavvuru, ancak bütün paydaşların hizmet beklentileri ve önceliklerinin dikkate alınması ile mümkün olacaktı.Hadimi ve emanetçisi olduğumuz Bursa Büyükşehir Belediye başkanlığı makamına nasıl ki vatandaşlarımızın takdir ve teveccühleri ile geldiysek, Bursa tasavvurunu da yine hemşerilerimizin görüş ve tavsiyelerini dikkate alarak hazırladık. Şehir adına uzun vadeli planları oluşturmadan önce kurumlar ve şehir sâbiteleri ile olan ilişkilerin sınırlarını belirlemek amacıyla yola çıktık. Bu maksatla şehrin bütün dinamiklerini bir araya getiren ‘Bursa Şehir Politikaları Analizi’ isimli projemizi başlattık.Şimdi ise bunu gerçekleştirmekte olduğumuz şûrâ ile daha da olgunlaştırmayı hedefliyoruz. Bugün son adımını attığımız şûrânın sonunda ise Bursa Şehir Strateji Belgesi’ni oluşturacağız. Şubat ayının başında tüm paydaşlarımıza duyuracağımızşehir strateji belgesi, Bursa’nın gelecek vizyonu olacak” şeklinde konuştu.

BURSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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