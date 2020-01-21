Yıldırım’da su kesintisi

İç savaşta kaybolan on binlerce kişi ölü ilan edilecek

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (BUSKİ) yapılan açıklamada, 23 Ocak tarihinde Yıldırım ilçesinin belli bölgelerinde 09:0019:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. Yiğitler Mahallesi Otosansit’in batısında kalan bölge ile Esenevler Mahallesi Emir Caddesi’nin doğusunda kalan bölge ve civarında su kesintisi yapılacak.

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