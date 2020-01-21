Bursa'da karda mahsur kalan sürücü, 8 saat sonra kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da karda mahsur kalan sürücü, 8 saat sonra kurtarıldı

DHA

BURSA´da yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalan otomobilin sürücüsü, belediye ekipleri tarafından 8 saat sonra kurtarıldı.

BURSA´da yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalan otomobilin sürücüsü, belediye ekipleri tarafından 8 saat sonra kurtarıldı.
İnegöl Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapanmaması için mücadele ediyor. Yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle 11 bölgede toplam 59 kırsal mahallede ekipler iki vardiya olarak çalışıyor.  
Gece saatlerinde Boğazova Yaylası mevkisinde seyir halindeyken otomobili arızalanan Adem Zaman, yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı. Durumu belediye ekiplerine bildiren Zaman, mahsur kaldığı yoldan kurtarılmayı bekledi. Karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından Adem Zaman, 8 saat sonra kurtarıldı.
'KAR LASTİĞİ İLE ZİNCİR FAYDA ETMEDİ'
Kar yağışı sebebiyle çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Adem Zaman, "Berbat bir durum, aşırı derecede tipi var. Ekipler geldi kurtardı, onlar olmasa yandık. Allah razı olsun devletimizden. Yaklaşık bir metre kar var. Arabam arıza yaptı. Araçla çıktım yola ama araç yolda kaldı. Kar lastiği, zincir vardı ama hava şartları nedeniyle fayda etmedi" dedi.
'KARLA MÜCADELE İÇİN EKİPLERİMİZ SEFERBER OLMUŞ DURUMDA'
İlçede karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Okulların tatil olduğunu ama buna rağmen yolların açık olması, vatandaşların gidip gelmesi, ambulans, itfaiye gibi araçlar için çalıştıklarını belirten Taban, "Şu anda kapalı yolumuz yok. Arkadaşlarımız da iki vardiya şekline çalışmaya devam ederek, makine ve ekipmanlarımızı o bölgelerde seferber etmiş durumdayız. Berekettir ve şehrimizde kar yağışı devam ediyor. Biz de kapanma noktasına gelen tüm yollarımızı arkadaşlarımız ile açmış oluyoruz" diye konuştu. 

BURSA

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:20
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Sevmiyorum' diyen sevgilisine kızan kadın, neden olduğu kazada ağır yaralandı
YEREL HABERLER 'Sevmiyorum' diyen sevgilisine kızan kadın, neden ...
Bursa'da yangın...Yaşlı adam yanarak can verdi...(Düzeltme)
YEREL HABERLER Bursa'da yangın...Yaşlı adam yanarak can verdi... ...
Bursa'da yangın...Yaşlı kadın yanarak can verdi
YEREL HABERLER Bursa'da yangın...Yaşlı kadın yanarak can verdi
Osmangazi’ye Moğolistan’dan kardeş şehir Göktürklerin kurulduğu topraklara Osmangazi Parkı
YEREL HABERLER Osmangazi’ye Moğolistan’dan kardeş şehir Göktürklerin ...
Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor
Nilüfer’de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer’de su kesintisi
Yıldırım’da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım’da su kesintisi
Bursa'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın
Geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı Isınmak için yaktıkları ateş depoyu kül etti
YEREL HABERLER Geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına ...
Bursa geleceği için bütünleşiyor
YEREL HABERLER Bursa geleceği için bütünleşiyor
Bursa geleceği için bütünleşiyor
YEREL HABERLER Bursa geleceği için bütünleşiyor
Bursa'da korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan yangın
Karşılıksız aşk kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Karşılıksız aşk kazası güvenlik kamerasında
Mobilya teslim etmeye gitti, sırtından vuruldu
YEREL HABERLER Mobilya teslim etmeye gitti, sırtından vuruldu
TOFAŞ, Joventut Badalona deplasmanında
YEREL HABERLER TOFAŞ, Joventut Badalona deplasmanında
Nilüfer Belediyespor'un yeni başkanı Turgay Erdem
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor'un yeni başkanı Turgay Erdem
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
Bursa’nın kestane şekeri TRT’de
YEREL HABERLER Bursa’nın kestane şekeri TRT’de
Mobilya getirdi, sırtından silahla vuruldu Arkasını döndüğü anda sırtından vuruldu
YEREL HABERLER Mobilya getirdi, sırtından silahla vuruldu Arkasını ...
5 yıldızlı otel konforunda huzurevi hizmeti
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otel konforunda huzurevi hizmeti
Karın keyfini kayarak çıkardılar
YEREL HABERLER Karın keyfini kayarak çıkardılar
İTSO whatsapp iletişim hattı hizmete girdi
YEREL HABERLER İTSO whatsapp iletişim hattı hizmete girdi
Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil ...
Gemliklilerin eczane isyanı Nüfusu 120 bini bulan ilçede tek nöbetçi eczane olması yüzünden uzun ilaç kuyrukları oluşuyor
YEREL HABERLER Gemliklilerin eczane isyanı Nüfusu 120 bini bulan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X