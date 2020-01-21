Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 31 mağlup oldu.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, İbrahim Ersin Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall, Mehmet Bogaçhan Zambak)
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Burakhan Tosun)
Setler: 2931, 2523, 2516, 2520
BURSA
21 Ocak 2020 Salı
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