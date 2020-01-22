Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı

Bursa'da tarihi Tophane Semti'nde satılığa çıkarılan 2 katlı müstakil ev alev alev yandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi 3. Topraklı sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, herhangi yaralanan ya da can kaybının olmaması sevindirdi.

Ekipler yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma başlattı.

BURSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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