Bursa'daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ayaklandı Sendikalı olmak için mücadele başlatan işçiler, vardiyaları bitmesine rağmen evlerine gitmedi, üretim de durdu 850 işçi sendikal haklarının yanı sıra, işten çıkarılan arkadaşları geri alınana kadar işbaşı yapmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ayaklandı Sendikalı olmak için mücadele başlatan ...

İHA

Bursa'da Türk Metal Sendikası'nın örgütlenme çalışmasına itiraz edilen otomotiv fabrikasındaki 850 işçi üretimi durdurdu. 1 kişinin işten çıkarıldığını ifade eden çalışanlar, arkadaşları geri alınıncaya kadar iş başı yapmayacaklarını açıkladı.

Bursa'daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ayaklandı Sendikalı olmak için mücadele başlatan işçiler, vardiyaları bitmesine rağmen evlerine gitmedi, üretim de durdu 850 işçi sendikal haklarının yanı sıra, işten çıkarılan arkadaşları geri alınana kadar işbaşı yapmayacak

Bursa’da Türk Metal Sendikası'nın örgütlenme çalışmasına itiraz edilen otomotiv fabrikasındaki 850 işçi üretimi durdurdu. 1 kişinin işten çıkarıldığını ifade eden çalışanlar, arkadaşları geri alınıncaya kadar iş başı yapmayacaklarını açıkladı.
Bursa’da otomotiv yan sanayi tedarikçisi olan Akwel fabrikasındaki 850 işçi, iş bırakma eylemine gitti. Çalışanların yüzde 80’inin Türk Metal Sendikasına üyelik talebi olmasına rağmen, fabrika yetkilileri sendikanın yetki tespit müracaatına itiraz etti. 15 günün ardından bir kişinin de işten çıkarılmasına tepki gösteren 850 işçi gece vardiyası çıkışı fabrikadan ayrılmadı. Sabah işe gelen iş arkadaşlarıyla birlikte fabrikanın bahçesinde oturan işçiler, hakları verilene kadar üretime geçmeme kararı aldı.
Bir kişinin de işten çıkarıldığını belirten fabrika işçileri, arkadaşlarının da geri işe alınmasını talep etti.
Öte yandan Bursa'da ve çevre illerde MESS ile görüşmesi devam eden Türk Metal bünyesinde 230 fabrikada 200 bin metal işçisi greve gitmişti. İşveren ise grev kararının ardından yüzde 8'lik zam teklifini yüzde 10'a çıkarmış, Türk Metal bunu da kabul etmemişti.

BURSA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:20
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Gençlik Bursa’da Yollarda’
YEREL HABERLER ‘Gençlik Bursa’da Yollarda’
Uludağ’a yağan kar sezon sonuna kadar yetecek Uludağ’da doluluk oranları yüzde 100
YEREL HABERLER Uludağ’a yağan kar sezon sonuna kadar ...
Samsun'daki vahşi cinayetin zanlısı Bursa'da tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'daki vahşi cinayetin zanlısı Bursa'da ...
Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı
Kadınların yüzde 40’ı bu hastalıkla karşılaşıyor
YEREL HABERLER Kadınların yüzde 40’ı bu hastalıkla karşılaşıyor
Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - ...
Başkan Aydın muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aydın muhtarlarla buluştu
Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor: 3-1
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor: ...
İbrahim Üzülmez'den transfer açıklaması
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez'den transfer açıklaması
Bursa’da Kastamonu rüzgarı
YEREL HABERLER Bursa’da Kastamonu rüzgarı
Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek
Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil zanlısı tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil ...
3 katlı binanın garajında yangın; yaşlı kadın kurtarıldı, kocası öldü
YEREL HABERLER 3 katlı binanın garajında yangın; yaşlı kadın ...
Bursa'da karda mahsur kalan sürücü, 8 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da karda mahsur kalan sürücü, 8 saat sonra ...
'Sevmiyorum' diyen sevgilisine kızan kadın, neden olduğu kazada ağır yaralandı
YEREL HABERLER 'Sevmiyorum' diyen sevgilisine kızan kadın, neden ...
Bursa'da yangın...Yaşlı adam yanarak can verdi...(Düzeltme)
YEREL HABERLER Bursa'da yangın...Yaşlı adam yanarak can verdi... ...
Bursa'da yangın...Yaşlı kadın yanarak can verdi
YEREL HABERLER Bursa'da yangın...Yaşlı kadın yanarak can verdi
Osmangazi’ye Moğolistan’dan kardeş şehir Göktürklerin kurulduğu topraklara Osmangazi Parkı
YEREL HABERLER Osmangazi’ye Moğolistan’dan kardeş şehir Göktürklerin ...
Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor
Nilüfer’de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer’de su kesintisi
Yıldırım’da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım’da su kesintisi
Bursa'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın
Geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı Isınmak için yaktıkları ateş depoyu kül etti
YEREL HABERLER Geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına ...
Bursa geleceği için bütünleşiyor
YEREL HABERLER Bursa geleceği için bütünleşiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X