Uludağ’a yağan kar sezon sonuna kadar yetecek Uludağ’da doluluk oranları yüzde 100

Kış turizminin gözde yerlerinden Uludağ’da yağan kar, mart ayının sonuna kadar yeterli olması bekleniyor. Yarıyıl tatilinde otellerde ise doluluk oranları yüzde 100’ü buldu.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’da yarıyıl tatilinde oteller yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor. Günübirlikçilerin de akın ettiği Uludağ’da yoğunluk yaşanırken, usta kayakçıların yanı sıra kızakla karın tadını çıkaranların da sayısı az değil. Kar kalınlığının 135 santimetre ölçüldüğü Uludağ’da hava sıcaklığı 15 derecelere kadar düştü.

Uludağ’da hizmet veren Monte Baia Otel Müdürü Murat Üner, sömestre tatilini değerlendirdi. 15 Aralık’ta otellerin açıldığını ifade eden Üner, “Aralık ayı geçen seneye oranla biraz kötü geçti. Kar oranı çok düşüktü. Ondan dolayı misafirlerimiz kardan etkilendiler. Yılbaşı son anda doldu. Aralık 15 ile ocak ayının başı biraz ağır geçti ama yılbaşını doldurduk. Yılbaşından sonra sürekli kar yağışı oldu. Şu anda kar seviyeleri 135 santimetreleri buldu. Kar seviyesi iyi olunca sömestre rezervasyonları da iyi geçti. Şu anda yarıyıl tatilinin içindeyiz. Güzel talep görüyoruz, otel dolulukları gayet iyi. Bölge olarak da iyi gidiyoruz. Dünden itibaren kar yağışı başladı” dedi.

Yağan karın sezon sonuna kadar tatilcilere yeteceğini belirten Üner, “Şu an yağan kar iyiydi. Büyük ihtimalle mart ayının sonuna kadar karla ilgili sorunumuz kalmayacak. Kar martın sonuna kadar bizi götürecek. Bu şekilde giderse de sezonu iyi tamamlamış olacağız. Uludağ Türkiye için değerli bir yer. O yüzden talepler oluyor” diye konuştu.

Uludağ’da şubat ayında yapılan festivallerin de doluluk oranlarını etkilediğini dile getiren Üner, “Uludağ’da önümüzdeki günlerde festivaller olacak. Bu Uludağ için güzel bir etkinlik. Hemen sömestre bitiminde festivaller başlıyor. Onlarda üniversiteli gençlere hitap ediyor ve iki hafta sürüyor. Onun ardından bir başka festival daha oluyor. Şubat ayını böyle kapatmış olacağız” dedi.

Uludağ’ın çok pahalı bir yer olmadığının altını çizen Üner, “Herkes Uludağ’ı çok pahalı, sosyetik bir yer olarak görüyor. Aslında böyle görmemek lazım. Yaz tatilinde otellerimiz nasılsa kış otellerimizde öyle çalışıyor. Fiyatlarımız yarıyıl tatilinde gecelik oda fiyatlarımız bin TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Her şey dahil konseptten söz ediyorum. Diğer zamanlarda da 600800 TL arasında fiyatlarda olabiliyor"şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise Uludağ’da kar yağışı ve kayak keyfini çıkarttıklarını ifade ettiler. Karayollarına ait araçlar da günün her saatinde yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:16

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.