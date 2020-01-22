Işıklarda kaza: 1 yaralı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde sanayi trafik ışıklarında meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru hareket halinde olan 16 JMV 02 plakalı araç, karşıya geçmekte olan yayaya çarptı. Araç sürücüsü yayayı son anda fark ederek frene basmasına rağmen duramadı. Aracın ön camına çarparak yere düşen yayaya ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Yaya Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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