Nilüfer’de adımlar sağlık için atıldı

Nilüfer Belediyesi halkı spora teşvik etmek için başlattığı “Sağlığa Adım At” faaliyetlerine Cephanelik Koşu Yolu’nda gerçekleştirdiği sabah yürüyüşü ile devam etti.

Her yaştan insanı sporla buluşturmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlığa Adım At” etkinliklerine devam ediyor. Periyodik olarak her ay başka bir mahallede tekrarlanacak olan yürüyüşün ikincisi, Cephanelik Koşu Yolu’nda yapıldı. Sabahın erken saatlerinde yapılan faaliyete çok sayıda vatandaş da katıldı. Yaklaşık dört kilometre süren yürüyüşe katılanlar fitness hocası nezaretinde egzersizler yaparak güne başladı. Katılanlar, Diyetisyen Şeyma Saray tarafından da dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi. Yürüyüşe katılan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rasih Konca, bütün Nilüferler’i “Sağlığa Adım At” etkinliklerine katılmaya çağırdı.

BURSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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