Hobileri para kazandırıyor

Nilüfer Sürekli Meslekî Eğitim Merkezi’nde dekoratif kilim dokuma kursu öğrencileri, üreterek keyifli vakit geçirirken, ürünlerini NİLSEM mağazası ve internet üzerinden satarak gelir elde ediyor.

Mesleğinde 40 yılı geride bırakan tecrübeli el sanatları öğretmeni Asimet Dolmasever’in 21 kişilik sınıfında eğitim alan kursiyerler, eğitimlerine dokuma tekniklerini öğrenerek başladı. 2 aylık süreç sonunda yatkınlıklarının geliştiğini, çeşitli desen ve motifleri hızlı bir şekilde tezgâhlarına yansıttıklarını ifade eden kursiyerler kilim dokumacılığında geldikleri aşamadan oldukça memnun.

Kurs hocası Asimet Dolmasever, dokumacılığa hobi olarak başlayan bazı kursiyerlerin NİLSEM’in Nilüfer Agora Çarşı’daki mağazası ile internet mağazacılığı üzerinden satış yaparak ekonomik kazanç elde etmelerinin kendisini sevindirdiği söylüyor.

NİLSEM çatısı altında Altınşehir, Yüzüncüyıl ve Fethiye mahallelerindeki eğitim merkezlerinin yanı sıra Nilüfer Belediyesi’nin mahalle iletişim merkezleri, kadın ve çocuk akademilerinde 10 farklı branşta yaklaşık 4 bin kursiyerin eğitim aldığını belirten NİLSEM sorumlusu Şükran Amil ise, her yaştan Nilüferliyi kurs merkezlerine davet etti.

BURSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:16

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.