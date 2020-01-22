Bursa'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Bursa'da polis ekipleri kaçak içki ve sigara operasyonu yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım'ın Kestel Mahallesi'nde iki ayrı evde kaçak içki ve alkol imalatı yapıldığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, yaptıkları baskında N.M. ve R.M. isimli şüphelileri yakaladı. 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak içki ve tütün mamullerine el konulurken, şahıslar hakkında adlî tahkikat devam ediyor.

BURSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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