Stadyum hırsızları yakalandı

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Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu’ndan kabloları çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Geçtiğimiz gün Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı’na giren hırsızlar, maraton tribününde bulunan projektör ve hoparlör kablolarını çalarak kayıplara karışmıştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren S.Ç. (14), Ş.İ. (15) ve H.A.(16) yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, burada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BURSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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