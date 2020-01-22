Hayrettin Karaca anısına fidanlar toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayrettin Karaca anısına fidanlar toprakla buluştu

DHA

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un, çocukların 'Toprak Dedesi' Hayrettin Karaca anısına başlattığı kampanya kapsamında Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde 100 fidan toprakla buluştu. 

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un, çocukların 'Toprak Dedesi' Hayrettin Karaca anısına başlattığı kampanya kapsamında Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde 100 fidan toprakla buluştu. 
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, geçen Pazartesi günü 97 yaşında vefat etti. Hayrettin Karaca´nın anısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 81 ilde, her ilde 100´er fidan olmak üzere toplam 8 bin 100 fidan toprakla buluşacak. Bu çerçevede Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde de etkinlik düzenlendi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü´nden temin edilen 100 adet fidan öğrenci ve öğretmenler tarafından okulun bahçesine dikildi. Ömrünü doğaya adayan Karaca'nın hatırası öğrenci ve öğretmenlerin okulların bahçesinde toprakla buluşturdukları fidanlarda yaşayacak. 

BURSA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:20
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esgin’den Mustafakemalpaşa çıkarması
YEREL HABERLER Esgin’den Mustafakemalpaşa çıkarması
Sorgunlulardan eğitime destek gecesi
YEREL HABERLER Sorgunlulardan eğitime destek gecesi
Pompalı tüfekle 2 kişiyi böyle vurdu Bir kişinin öldüğü bir kişinin de pompalı tüfekle yaralandığı an kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle 2 kişiyi böyle vurdu Bir kişinin ...
Genç atletlere Osmangazi desteği
YEREL HABERLER Genç atletlere Osmangazi desteği
Çarşı esnafından BTSO’ya teşekkür
YEREL HABERLER Çarşı esnafından BTSO’ya teşekkür
Stadyum hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Stadyum hırsızları yakalandı
Bursa'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı
Bursa'da kaçak içki ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak içki ve sigara operasyonu
Erbaş: “Yazmasaydım kamyon şoförü olurdum”
YEREL HABERLER Erbaş: “Yazmasaydım kamyon şoförü olurdum”
Hobileri para kazandırıyor
YEREL HABERLER Hobileri para kazandırıyor
Nilüfer’de adımlar sağlık için atıldı
YEREL HABERLER Nilüfer’de adımlar sağlık için atıldı
Işıklarda kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Işıklarda kaza: 1 yaralı
‘Gençlik Bursa’da Yollarda’
YEREL HABERLER ‘Gençlik Bursa’da Yollarda’
Uludağ’a yağan kar sezon sonuna kadar yetecek Uludağ’da doluluk oranları yüzde 100
YEREL HABERLER Uludağ’a yağan kar sezon sonuna kadar ...
Bursa'daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ayaklandı Sendikalı olmak için mücadele başlatan işçiler, vardiyaları bitmesine rağmen evlerine gitmedi, üretim de durdu 850 işçi sendikal haklarının yanı sıra, işten çıkarılan arkadaşları geri alınana kadar işbaşı yapmayacak
YEREL HABERLER Bursa'daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ...
Samsun'daki vahşi cinayetin zanlısı Bursa'da tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'daki vahşi cinayetin zanlısı Bursa'da ...
Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı
Kadınların yüzde 40’ı bu hastalıkla karşılaşıyor
YEREL HABERLER Kadınların yüzde 40’ı bu hastalıkla karşılaşıyor
Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - ...
Başkan Aydın muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aydın muhtarlarla buluştu
Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor: 3-1
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor: ...
İbrahim Üzülmez'den transfer açıklaması
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez'den transfer açıklaması
Bursa’da Kastamonu rüzgarı
YEREL HABERLER Bursa’da Kastamonu rüzgarı
Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X