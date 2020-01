Esgin’den Mustafakemalpaşa çıkarması

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa ilçesinde pek çok kurum ve kuruluşu ziyaret etti.

Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa’yı ziyaret etti. Ziyaretinde Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi’ne giden Esgin, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alarak, talep ve ihtiyaçları öğrendi. Esgin, kendisine iletilen her konuyla alakalı yetkililere direk telefon ile ulaşarak son durumu öğrendi ve gerekli çalışmalar için talimat verdi.

“Ramazan ayına kadar imamsız cami kalmayacak”

Muhtarlar Derneği ziyaretinde Dernek Başkanı Ali Kemal Aydın’dan ilçedeki çalışmalarla alakalı bilgi alan Esgin, bilhassa imam eksiği bulunan camiler için sürecin takipçisi olacağını söyleyerek, “Ramazan ayına kadar bu eksiğin giderilmesi için gerekli temaslarda bulunacağım” dedi.

Dernekteki görüşmelerde köylülerdeki ağaç kesim ücretlerindeki düşüş, Güllüce sulama hattındaki problemler ve değiştirilmesi gereken elektrik direkleriyle ilgili de talepler aktarıldı.

Çiftçiler Esgin’den yardım bekliyor

Ziraat Odası’ndaki görüşmelerde, tarlaları orman alanlarına dönüştürülen çiftçilerin meselelerini dinleyen Milletvekili Esgin, durumla yakından ilgileneceğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ziyarette ise Mustafa Esgin yerli otomobilin Bursa’da üretileceğine vurgu yaparak, “Organizede en büyük çabamız istihdam. Yerli otomobil ile birlikte Bursa Türkiye’nin yatırım anlamında göz bebeği durumuna geldi. Bu girişim ile birlikte Mustafakemalpaşa’nın da bu üretimden nasiplenmesi, kârlı çıkması için gerekli yatırımların gelmesi adına her türlü desteği vermeye hazırım” dedi.

Esgin, ziyaretinde OSB’deki boş arazileri ve mevcut yatırımları da detaylı bir şekilde inceleyerek OSB yönetimine gerekli desteği her zaman sağlayacağını belirtti.

