Sertaslan: “Lisanslı depoculuğa geçeceğiz”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçede kurulacak yerli otomobil fabrikasının bölgeyi daha değerli hâle getirdiğini belirterek, herkesin gözünün Gemlik’te olduğunu söyledi.

Başkan Mehmet Uğur Sertaslan köy ziyaretlerine Engürücük ve Kurtul’da devam etti. Ziyaretlerde konuşan Başkan Sertaslan, Gemlik’in 413 kilometrekarelik bir alanda, belirli kaynaklara sahip bir ilçe olduğunu belirterek, bugünlerde herkesin gözünün ilçede olduğunu söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

“Yerli otomobil fabrikasının burada kurulacak olması Gemlik’e büyük değer kattı. Bugün yüz bin liraya elden çıkaracağınız arazileri torunlarınız milyonlarca liraya geri alamayacak. Dağı taşı parayla alınamayacak kadar değerli olacak. Malınıza sahip çıkın. Yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü de tamamlanınca bölgede 30 milyon insanın hareket imkânı ortaya çıkacak. Bu şartlarda Gemlik’i geleceğe taşıyacak çalışmalar gerçekleştirmemiz gerekiyor. İlçemizin marka değerini yükseltecek, Gemlik zeytinini koruyacak lisanslı depoculuğa önem veriyoruz. Bu sisteme geçmek için gerekli araştırmalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor.”

Arazi yolları iyileştirmeler tamamlandı

Zeytincilerin hasat zamanı arazilerine kolay ulaşmalarını hedeflediklerini belirten Başkan Sertaslan sözlerine şöyle devam etti:

“İlçemizde yıllardır girilmemiş zeytinlik yolları vardı. Hasat zamanı zeytinlik sahipleri kendi yerlerine traktörleri ile girmekte zorlanıyorlardı. Görevi devraldıktan sonra ilk iş olarak köy yollarında çalışmaya başladık. Ekiplerimiz merkeze en uzak köyden başlayıp bütün yollarda iyileştirmeler yaptı. Önümüzdeki günlerde Umurbey’deki çalışmaların da bitmesiyle köy yollarımızdaki iyileştirmeler sona ermiş olacak. Çalışmalarımıza bir süre merkez ve merkeze yakın bölgelerde devam edeceğiz.”

BURSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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