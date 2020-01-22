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Güllük ve Mimarsinan’a modern pazar yeri

İHA

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan GüllükMimarsinan Kapalı Pazar Yeri törenle hizmete açıldı.

Güllük ve Mimarsinan’a modern pazar yeri

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan GüllükMimarsinan Kapalı Pazar Yeri törenle hizmete açıldı.
Günlük yaşantının bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekânlara taşıdıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevcut pazar yerlerimizi de ilçemize yakışır hâle getiriyoruz. Bugün de Güllük ve Mimarsinan mahallelerimize hizmet verecek kapalı pazar yerimizin açılışı için bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. 5 bin 83 metrekare alanda inşâ edilen ve 216 tezgâh kapasiteli pazar yerimiz, pazarın kurulmadığı günlerde ise kapalı otopark olarak bölgenin bir diğer ihtiyacına da cevap verecek. Ayrıca burada çay ocağı, zabıta odası, mescit, bebek bakım odası gibi birimlerde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de bölgenin 30 yıllık ihtiyacına cevap veren Piremir Kapalı Pazar Yerimizi de hizmete açmıştık. Hedefimiz siz değerli hemşehrilerimiz için kaliteli sosyal hayat alanlarını oluşturmak, bunları korumak, geliştirmek ve bu hizmetlerden, imkânlardan en güzel bir şekilde yararlanmanızı sağlamaktır” diye konuştu.
Bir yandan Yıldırımlıların refah seviyesini artırırken, diğer yandan da şehrin mekânî değişimine, gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bu güne kadar başta imar düzenlemeleri olmak üzere birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdik. Yollar, tesisler, parklar, kültür ve gençlik merkezleri, spor tesisleri, pazar yerleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım’a yakışır bir şehirleşme gayreti içerisindeyiz. da Yıldırım Belediyesi olarak sosyal yaşama alanlarının daha kaliteli hâle getirilmesi için 2020 yılını ‘Fen İşleri Yılı’ ilân ettik. Çevre ve temizlik noktasında, park ve bahçelerin ihyâ edilmesi noktasında ve yolların, kaldırımların düzenlenmesi noktasında ciddi atılımlar gerçekleştiriyoruz. Görev süremizin sonuna kadar 500 bin metrekare alanın üzerinde bir alanı aktif yeşil alan olarak ilçemize kazandırarak sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Mahallelerimizin yapısına ve ihtiyacına göre planladığımız otoparktan hayat alanına, sosyal ve kültürel tesislerden spor alanlarına, tarihî mirastan kültür sanata ve eğitime kadar, hayatın her alanındaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yıldırım'ı söz verdiğimiz gibi mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir yer hâline getirmenin temeli insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermekle mümkün” şeklinde konuştu.
Vatandaşların modern alışveriş mekânlarında gündelik, haftalık ihtiyaçlarını karşılayacak çok amaçlı bu tür pazar yerlerini son derece önemsediklerini ifade eden Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, “Bölgemizin otopark ihtiyacını da kısmen de olsa karşılayacak olan yağmurdan, soğuktan, kardan etkilenmeyecek bir kapalı alanda hem pazarcılarımızın vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi hem de vatandaşlarımızın bunun karşılığında daha konforlu ortamlarda alışveriş yapabilmesini teminen böylesine anlamlı bir yatırımın hizmete alınmasında emeği geçen Yıldırım Belediyesi Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da, “Baruthane Kapalı Pazar Alanı’nın dizaynı, Piremir Kapalı Pazaryeri’nin açılışı, GüllükMimarsinan Kapalı Pazar Alanı’nın açılışı, SıracevizlerKurtbasan pazarımızın esnafımıza yakışır iç ve dış tasarımıyla önümüzdeki aylarda hizmete açılacak olması sevindirici. Bu demek oluyor ki, belediyemiz toplu kullanım alanlarıyla pazarcı esnafına ve halkına değer veriyor ve bunun için canla başla çalışıyor” diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, “AK Parti sadece mahalî idarelerde değil merkezi hükümette de Bursa’mıza çok ciddi yatırımlarda bulundu. Daha fazlasını hak eden Bursa’mıza ve Yıldırım’ımıza daha çok yatırımı ilerleyen günlerde kazandırmaya devam edeceğiz. Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olmasının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’mıza bakışını hep birlikte görmekteyiz. Bursa olarak, üreten, emek veren şehir olarak her zamankinden daha da yükseğe bu çıtayı taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Açılışın ardından Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, GüllükMimarsinan Kapalı Pazar Yeri’nde tezgâh açan pazarcı esnafını tek tek dolaşarak sohbet etti. Pazar alışverişi için gelen vatandaşlara da bez torba dağıttı.

BURSA

22 Ocak 2020 Çarşamba

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