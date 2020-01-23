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Kara elmas, "Nicaea-İznik" markasıyla çok yakında raflarda olacak

İHA

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, "Nicaeaİznik markası ile İznik'e mahsus zeytinlerin çok kısa sürede raflarda yerini alacağını belirterek, "Soğuk hava deposu ile ilgili çok önemli bir firma ile anlaşmak üzereyiz. Burada üretilip yurt dışına ihracat yapılacak. İznik ZEYKOP soğuk hava depomuz bir marka olacak ve 150 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Kara elmas, "Nicaea-İznik" markasıyla çok yakında raflarda olacak

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, “Nicaeaİznik markası ile İznik’e mahsus zeytinlerin çok kısa sürede raflarda yerini alacağını belirterek, "Soğuk hava deposu ile ilgili çok önemli bir firma ile anlaşmak üzereyiz. Burada üretilip yurt dışına ihracat yapılacak. İznik ZEYKOP soğuk hava depomuz bir marka olacak ve 150 kişiye istihdam sağlanacak” dedi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, İznik Zeytin Kooperatifi Başkanı Ali Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede ve yönetimini ziyaret etti. İadei ziyarette bulunduklarını ifade eden Hidamet Asa, kuruma zarar vermeden, mühsahsili de mağdur etmeden bu zor yılın üstesinden geldiklerini belirterek, ürün alım kampanyası hakkında İTSO üyelerine bilgiler verdi. Asa, “2019 yılında 39 bin 500 ton ürün satışı ve 600 milyon TL ciroya ulaştık. Marmarabirlik’in 2020 hedefi, yüzde % 14’lük artışla 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro. Bugünü değil yarını düşünüyoruz. 2023 yılında 1 milyar ciro hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
İTSO Başkanı Dede, İzniklilerin Başkan Hidamet Asa’ya sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, Marmarabirlik’in önümüzdeki yıllarda hedefini yükselterek ürün alımının 7080 bin ton seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade etti. Asa ise, "2023 hedeflerimizden biri de yılda 5055 bin ton ürün satmak. Fire eklendiğinde bunun da en az 70 bin ton ürün satışı anlamına gelecek" diye konuştu.
Ton başına bedel alarak kota satılması sebebi ile birileri kazanç sağlarken bazı ortakların da mağdur olduğunu üzülerek gördüklerini belirten Asa, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için “ortaklık güncellemesi” yapacaklarını söyledi. Asa, "Bundan 20 yıl önce 30 yol önce ortak olan bir üreticinin şu an bir dikili ağacı olmadığı halde geçmişteki hakları sebebi ile teslimat hakkı yüksek olabiliyor. Bu kişilerin ton başına kota sattıklarını duymaktayız. Yapılacak olan ortaklık güncellemesiyle ortaklarımızdan üzerine kayıtlı gerçek sahibi oldukları tapuları ibraz etmeleri istenecek. Böylece önümüzde sezon gerçek anlamda rekolte beyannamesi verileceğini umuyorum. Aslında bu kampanya döneminde kooperatife ortak olanlar değil, ortak olmayanların daha çok ürün teslim etmek istemesinden kaynaklı sıkıntı yaşadık, bu güncelleme ile bu sıkıntılarında önüne geçeceğiz” dedi.
Nicaea–İznik markası zeytinler raflarda olacak
Marmarabirlik’in piyasada rekabet edebilen bir kurum haline geldiğini belirten Asa, "Gayemiz daha çok ürün almak ve satmak. Planladığımız gibi yolumuza devam ediyoruz. Hemşerilerimin bizlere ilettiği önemli bir konu vardı, çok kısa bir zamanda onu da hayata geçiriyoruz. Nicaeaİznik markalı zeytinler önümüzdeki günlerden itibaren raflarda olacak. Çok büyük ve çok zahmetli bir hizmeti büyük uğraşlar sonucu İznik’e kazandırdık. Vatandaşlardan ve ortaklardan takdir beklerken bu konuda eleştirilmelere üzülüyoruz. ZEYKOP soğuk hava deposunu ilçemizin geleceğinin projesi olarak görüyoruz. Bazı hizmetlerin kıymeti daha sonra anlaşılıyor. Zaman bizi haklı çıkaracaktır. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerle birlikte İznik halkı ne demek istediğimizi çok iyi anlayacak. Şu an Türkiye’nin önde gelen bir firması ile anlaşma aşamasındayız. Bu anlaşmayı sonlandırabilirsek soğuk hava deposunda en az 150 kişiye istihdam sağlanacak ve İznik’te yapılan üretim yurt dışına İhraç edilecek. Hep birlikte göreceğiz soğuk hava deposu bir marka haline gelecek” şeklinde konuştu.
Destekleme çok önemli
Asa, "Türkiye'de ilk defa sofralık zeytine kilogram başı 15 kuruşluk prim desteği geldi. Dünyada ve ülkemizde stratejik bir öneme sahip olan sofralık zeytine prim desteği verilecek olmasının sektöre büyük katkısı olacak. 2011 yılından beri bu destek için Marmarabirlik olarak büyük çaba sarf ettik, bugün kilo başına 15 kuruş az denilebilir. Bugün üretici 15 kuruşu az görüp müracaat etmese 15 kuruşluk desteğin yukarıya çıkmasını da engellemiş olacaktır. Dolayısıyla üreticinin talep etmediği görülürse bakanlık tarafından bu desteklerin önü tıkanır. Bu desteğin yukarıya çıkması için önce talep görmesi lazım. Üreticilerimizin tamamının bu destekten faydalanması ilerisi için çok büyük önem arz etmektedir” dedi.

BURSA

23 Ocak 2020 Perşembe

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