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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

DHA

BURSA'nın Kestel ilçesinde, önünde giden TIR´a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Eryılmaz (25), hayatını kaybetti.

BURSA'nın Kestel ilçesinde, önünde giden TIR´a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Eryılmaz (25), hayatını kaybetti.
Kaza, Kestel'in Turanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir'den Bursa yönüne giden Mustafa Eryılmaz idaresindeki 26 AAH 267 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Hüseyin Akkaya (40) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eryılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.  

BURSA

23 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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