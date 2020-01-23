TFF 1´inci Lig´de 19´uncu hafta Akhisarspor-Bursaspor maçıyla başlıyor

- Ligde hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen iki ekip Akhisarspor ile Bursaspor, Manisa´da kozlarını paylaşacak. Bursa temsilcisinin 30 puanı bulunurken, Akhisarspor ise iki puan gerisinde yer alıyor.
TFF 1´inci Lig´in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Bursaspor, 19´uncu haftanın açılış mücadelesinde Akhisarspor´a konuk olacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu´nda yarın oynanacak karşılaşma saat 19.00´da başlayacak. Yasin Kol´un yöneteceği mücadelede Kol´un yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Anıl Usta yapacak. Bursaspor haftaya 30 puanla üçüncü sırada girerken, Manisa ekibi ise yeşil beyazlıların iki puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.
20´NCİ RANDEVU
Geçtiğimiz sezon Süper Lig´e veda eden ve bu sezon yeniden Süper Lig´e yükselmek için mücadele veren iki takım, 20´nci kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 19 randevuda her iki takım da 6´şar galibiyet elde ederken, 7 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında Bursa´da oynanan karşılaşmayı Bursaspor, genç oyuncuları Ali Akman ve Emirhan Aydoğan´ın golleriyle 2-1 kazandı.
BURSASPOR İVME YAKALADI
İki takım da hesaplarını şampiyonluk üzerine kurarken, son haftalarda daha formda bir görüntü çizen taraf Bursaspor oldu. 3 maçlık galibiyet hasretine sahasındaki 2-1´lik Hatayspor maçıyla son veren Bursa temsilcisi, ikinci yarıdaki ilk maçında da Fatih Karagümrük´ü aynı skorla mağlup etti. Akhisarspor ise ligde 4 maçtır kazanamıyor. Ligin ilk yarısının son haftasında Keçiörengücü´ne deplasmanda mağlup olan ve 7 maçlık namağlup serisi son bulan Manisa ekibi, geçtiğimiz hafta da Adanaspor ile golsüz berabere kalarak puanlar kaybetti.
YENİ TRANSFERLERİN LİSANSLARI ÇIKTI
Üst üste kazanılan iki maçın ardından Bursaspor´da atmosfer bir anda değişirken, yeni transferlerin de lisanslarının çıkarılmasıyla moraller yükseldi. Kadroda olması beklenen yeni transferler Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk, teknik direktör İbrahim Üzülmez´in şans vermesi halinde Akhisarspor´a karşı forma giyebilecek. Bursaspor´da Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak kart cezaları nedeniyle bu maçta görev alamayacak.
MANİSA´DA SON GÜLEN BURSASPOR
İki takım bugüne kadar Manisa´da ise 9 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Akhisarspor 4 kez kazanırken, Bursaspor da 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Diğer 3 randevuda taraflar bir puana razı oldu. Geçen sezon Süper Lig´de Manisa´da oynanan maçı Bursaspor, 4-2 kazanmıştı. İç sahada ligde 8 maça çıkan Akhisarspor yenilgi yüzü görmezken 5 maçını kazandı, 3´ünde berabere kaldı. Bursaspor da deplasmanda 9 maça çıkarken; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
BURSA
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