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Osmangazi yapıyor, Bursa övünüyor 3 büyük proje Bursa’nın yüz akı

İHA

Osmangazi Belediyesi, bu yıl da Bursa’nın geleceğine önemli katkı sağlayacak projeleri hayata geçirecek.
Osmangazi’de 10 yıllık süreçte yaptığı projelerle Türkiye’de örnek bir belediyecilik sergileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ustalık döneminde yalnızca Osmangazi’ye değil Bursa’ya da vizyon kazandırıyor. Bugüne kadar hizmete sunduğu dev yatırımlarla şehre değer katan Osmangazi Belediyesi, 2020 yılında da şehircilikten, tarihi mirasın korunmasına, spordan sağlığa, eğitimden kültür sanata kadar birçok projeyi vatandaşla buluşturacak.
Osmangazi Belediyesi’nin birçok projesi arasından şehircilik alanında Osmangazi Meydanı, tarihi mirasın yaşatılmasında Hisar, sosyal belediyecilikte ise Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), öne çıkıyor. Çalışmalarında önemli bir mesafe kat edilen üç proje de, Bursa’nın hâli hazırdaki en büyük yatırımları olarak dikkat çekiyor.
Bursa, yıllardır ihtiyaç duyduğu ve merakla beklediği meydana ‘Osmangazi Meydanı’ ile kavuşuyor. Şehrin merkezinde 40 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden Osmangazi Meydanı, 2 bin araçlık otoparkı, sosyal ve kültürel alanları ile gece gündüz yaşayan ve Bursa’nın kalbinin attığı nokta olacak. 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen proje için hafriyat ve fore kazık çalışmaları yapılıyor.
Çöküntü bölgesi ihyâ oluyor
Osmangazi Meydanı’nın şehircilik felsefesi ile öne çıkan bir proje olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin çöküntü bölgesini ‘kentsel dönüşüm’ ile ayağa kaldırdıklarını belirterek, “Bursa’nın çöküntü alanı haline gelmiş merkezini yeniden canlandıracak, hem bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek hem de Bursa’mıza değer katacak gerçek bir meydan projesi hazırladık. Şehrimize yeni bir estetik kazandıracak Osmangazi Meydanı için ekiplerimiz, gece gündüz çalışıyor. Bursa’nın ihtiyacı olan gerçek meydan için vizyonumuz, sabrımız, tüm bu çalışmalara yetecek planlı ve güçlü bir bütçemiz var” dedi.
“Eski Bursa” Hisar’da canlanıyor
Tarihi mirasın korunmasına yönelik bugüne kadar birçok çalışmaya imza atan Osmangazi Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını Hisar ile taçlandırıyor. Bursa'nın ilk yerleşim yeri olan Hisar'ın özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması adına hayata geçirilen “Yaşayan Tarihi Hisar İçi” projesi ile bölge adeta açık hava müzesi olacak. Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar İçi'nde hayata geçirilen proje kapsamında Oruçbey Caddesi'ndeki 28 binada cephe sağlıklaştırma çalışması yapıldı. Zemin kaplama çalışmaları ile birlikte tarihi bölge yeniden ayağa kalktı.
Dünyanın birçok şehrinde ‘Eski Şehir’ diye tabir edilen tarihi bölgelerin olduğunu belirten Başkan Dündar, “Biz de Eski Bursa’yı yeniden ortaya çıkarıyoruz. Burası 700 yıl önce Osmanlı’nın hakimiyetine girmiş bir yaşam alanı. Osmanlı’nın ilk başkenti. Bunu yaptığımızda bölge hak ettiği değere kavuşacaktır. Biz istiyoruz ki, Fetih Müzesi’nde resimlerde gösterdiğimiz 693 yıl öncesinin Bursa’sının gerçeğini Hisar’da gösterelim” dedi.
Dündar, Hisar’daki çalışmalara ortak akılla yön verebilmek için mahalle sakinleri ve akademisyenlerle istişare toplantıları yaptıklarını söyledi.
Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyecilikte bugüne kadar görülmemiş bir projeyi de yakın bir zamanda hizmete sunmaya hazırlanıyor. Yaşlıların hayatına konfor katmak ve engelli vatandaşlara rehabilitasyon imkanı sağlamak için Türkiye’de bir ilk olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), Demirtaş’ta 14 bin 162 metrekare alan üzerine bir kampüs şeklinde inşa ediliyor. Yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği modern ve konforlu 200 yataklı bir huzurevinin de yer alacağı merkezde alzheimer hastaları için de günlük bakım ve destek ünitesi olacak. Bahçesi, peyzajı ve bütün çevre düzenlemeleri yaşlılar ile engellilerin rahat hareket edeceği şekilde tasarlanan dev merkezin bir bölümü de zihin ve beden engelli vatandaşlara günlük bakım ve destek hizmeti verecek. Kaba inşaatı tamamlanan BAREM, 2020 yılında adından en çok söz ettirecek projelerden biri olacak.

BURSA

23 Ocak 2020 Perşembe

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