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Uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimle kayak yapmanın keyfini çıkarıyor

DHA

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a gelen tatilciler, 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a gelen tatilciler, 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Bursa Uludağ'da yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte yoğunluk arttı. Otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Uludağ'da adım atacak yer kalmadı. Bazı tatilciler Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyesi eğitmenlerden, 2 saatlik kayak dersi alıp, kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Dernek, 170 eğitmen ile günde yaklaşık bin kişiye kayak yapmayı öğretiyor.
'ÖNEMLİ OLAN KENDİ İNSANIMIZA, KENDİ DAĞIMIZDA HİZMET ETMEKTİR'
Kayak yaparken ekipmanın da önemli olduğunu belirten Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, ekipman kiralama konusunda da tatilcilere yardımcı olduklarını söyledi. Ekipmanların 60 ile 80 lira arasında değiştiğini belirten Usta, "Son 5 yıldır fiyatlar konusunda bir değişiklik yapmadık. Sezonun durumuna göre fiyatı geri de çekebiliyoruz. Bizim için önemli olan kendi insanımıza, kendi dağımızda hizmet verebilmektir. Bu nedenle biz eğitmenler olarak elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz" dedi.
Uludağ'a gelen ve burada kayak eğitimi alan tatilciler de verilen hizmetten memnun. Kendi kayak takımı olmasına rağmen Uludağ'a getirmeyen tatilciler, ekipmanlarını buradan karşılıyor.

BURSA

23 Ocak 2020 Perşembe

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