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Çıraktı, patron oldu şimdi ise dünyaya açılacak

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve 1617 yaşlarında sanayide çırak olarak başladığı mobilya sektöründe bugün genç bir kadın patron olarak yer alan Kupon Sandalye'nin sahibi Gülay Karabacakoğlu hedeflerinin dünyaya açılmak olduğunu ifade etti. 1216 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center'de düzenlenecek olan FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı için hazırlıklarını tamamlayan Karabacakoğlu; dünyanın dört bir yanından gelecek olan sektör temsilcileriyle buluşacaklarını belirterek, "Türk kadınının kafasına koyduğu her işi yapabileceğine inanıyorum. Ben çırak olarak başladığım bu...

Çıraktı, patron oldu şimdi ise dünyaya açılacak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve 1617 yaşlarında sanayide çırak olarak başladığı mobilya sektöründe bugün genç bir kadın patron olarak yer alan Kupon Sandalye’nin sahibi Gülay Karabacakoğlu hedeflerinin dünyaya açılmak olduğunu ifade etti. 1216 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center’de düzenlenecek olan FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı için hazırlıklarını tamamlayan Karabacakoğlu; dünyanın dört bir yanından gelecek olan sektör temsilcileriyle buluşacaklarını belirterek, “Türk kadınının kafasına koyduğu her işi yapabileceğine inanıyorum. Ben çırak olarak başladığım bu meslekte bugün dünyaya açılmayı hedefleyebiliyorsam başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.
1216 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center’de kapılarını açacak olan FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı’na hazırlanan kadın girişimci Gülay Karabacakoğlu kadınların sanayi üretiminde yer almasının önemine vurgu yaptı. Mobilya sektöründe çıraklıktan itibaren yer aldığını ifade eden Gülay Karabacakoğlu, “1617 yaşlarımda bu sektöre girdim ve iyi işyerlerinde, iyi işverenlerle çalıştım. Üretimin nasıl olduğunu, kriz dönemlerinin nasıl atlatıldığını hep tecrübe ederek, gözlemleyerek öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Yaklaşık 14 yılık çeşitli kademelerdeki iş tecrübelerinden sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Bundan 2,5 yıl önce KOSGEB’in de desteği ile 350 m2’lik ilk işyerimizi açtım. Maddi anlamda herhangi bir aile, akraba desteği almadım. Tamamen kendi çabalarım ve kendi emeğimle iş yerimi açtım. Tabii ki KOSGEB desteği benim için çok değerli ve önemliydi ama benim en büyük avantajım işin içinden geliyor olmam oldu. Yani birçok tedarikçiyi, üreticiyi tanıyor ve belli bir müşteri kitlesine de sahiptim” dedi.
“Kadınlar her sektörde başarılı olabilir”
Bir kadın olarak mobilya sanayisinde yer almanın zorluklarına da değinen Karabacakoğlu, “Sanayide bir kadın olarak bulunmanın en zor tarafı iletişim. Aslına bakarsanız sanayide biz kadınlar birçok görevde yer alıyoruz. Üretimde, yönetimde kadın arkadaşımız görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Sanayi sektörü daha çok erkek hegemonyasının olduğu bir sektör. Bunu kabul ediyorum. Ama biz kadınlar da her sektörde, her işte başarılı olabiliriz. Ki nitekim zaman zaman belli bir algı nedeniyle iletişim kurmakta zorlandığımız insanlar da biz kadınların işimize olan hakimiyetimizi, tecrübemizi gördükçe birdenbire bakış açılarını değiştiriyorlar” diye konuştu.
“Fuarla dünyaya açılacağız”
1216 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center’de düzenlenecek olan FurniTRend Akdeniz Mobilya Fuarı’na da katılacaklarını ifade eden Gülay Karabacakoğlu hedeflerinin dünyaya açılmak olduğunu söyledi. Karabacakoğlu her zaman kaliteden yana olduğunu ifade ederek “Bir işi en iyi şekilde, severek ve kaliteli yapmak benim için çok önemli. İyi bir ekiple çalışıyorum. Bugün 4 kişiyle 350 m2’lik bir iş yerinde başladığımız serüvenimiz her gün üstüne koyduğumuz bir başarı öyküsüne dönünüştü. Bugün de çok büyük bir heyecanla 1216 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Expo Center’de düzenlenecek olan FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı’na hazırlanıyoruz. Bu bizim ilk fuar tecrübemiz olacak. Bundan dolayı da büyük bir heyecan içindeyiz. Bu fuara 50’nin üzerinde ürünümüzle ve daha önce hiç bir yerde sergilemediğimiz ürünlerimizle katılacağız. Çok heyecanlı ve çok umutluyuz” diyerek bu tür fuarları organize ederek kendilerine yeni potansiyeller sunan Elit Fuarcılık’a teşekkür etti.

BURSA

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