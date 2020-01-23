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Oyak Renault'dan işçilere tehdit gibi uyarı Otomotiv Fabrikaları'nda grev kararı alan işçilerin iş ...

İHA

Türkiye genelinde 200 bin otomotiv ve yan sanayi işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri tıkanırken, Oyak Renault Fabrikası sendikanın aldığı grev kararı doğrultusunda iş bırakan işçilerine tehdit gibi bir uyarı mesajı gönderdi. Fabrika'dan gönderilen uyarı mesajında, "Çalışma huzurunu bozacak ve çalışanların haklarını zedeleyecek eylemlerin kabulü mümkün değildir. Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli aksiyonları alacağız" denildi.

Oyak Renault'dan işçilere tehdit gibi uyarı Otomotiv Fabrikaları'nda grev kararı alan işçilerin iş bırakma ve protesto eylemlerine işverenden tehdit niteliğinde uyarı geldi Oyak Renault Fabrikası'nda dün ve yarınki iş bırakma eylemi sebebiyle 120 adet otomobil üretilemedi, haftaya 5 günde 400 saatlik eylemde ise 400 civarında otomobil üretimi yapılamayacak

Türkiye genelinde 200 bin otomotiv ve yan sanayi işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri tıkanırken, Oyak Renault Fabrikası sendikanın aldığı grev kararı doğrultusunda iş bırakan işçilerine tehdit gibi bir uyarı mesajı gönderdi. Fabrika'dan gönderilen uyarı mesajında, "Çalışma huzurunu bozacak ve çalışanların haklarını zedeleyecek eylemlerin kabulü mümkün değildir. Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli aksiyonları alacağız" denildi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRKİŞ) bağlı Türk Metal Sendikası ile işveren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. Türk Metal grev kararı alırken, ilk başta yüzde 6,5 ve yüzde 8 zam teklifinde bulunan işveren bunu yüzde 10'a çıkarmıştı.
Dün ise Oyak Renault ve Tofaş gibi büyük otomotiv fabrikalarının yanısıra yan sanayi işletmelerindeki işçiler iş bırakma ve üretimi durdurma eylemi yaptılar.
Oyak Renault Fabrikası İnsan Kaynakları Departmanı işçilere bir uyarı mesajı göndererek, "22 Ocak Çarşamba günü 15.30 ile 16.30 saatleri arasında Türk Metal Sendikası'nın çağrısıyla bazı çalışanların, sendikal hakları düzenleyen yasa ve yönetmeliklere aykırı, iş barışını zedeleyecek şekilde eylemde bulundukları anlaşılmıştır. İşçilerden sağduyulu ve soğukkanlı olmalarını bekliyoruz. Çalışma ortamındaki huzuru bozacak ve çalışanlarımızın haklarını zedeleyecek bu tür eylemlerin kabulu mümkün değildir. Çalışma ortamını etkileyen bu tür eylemler karşısında, yasaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkiler çerçevesinde gerekli aksiyonları alacağımızı bildirmek isteriz" denildi.
Oyak Renault eylemlerin devam edilmesi durumunda fabrikanın performansının ve şirketin itibarının zedeleneceğini ifade etti.
"2 saatte 120 araba kayıp, haftaya 8 saat iş bırakacağız"
Öte yandan Türk Metal Sendikası Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik, Oyak Renault'da dün 2500 çalışanın iş bıraktığını belirterek, "Türk Metal sendikası işçilerin hakkını arıyor. Dün 1 saat bantı durdurduk Yarım saat içerideki ekip yarım saatte gelen ekip olmak üzere bir saat üretim yapılmadı. Sendikamız bir saat eylem kararı almıştı. Yarın yine yapacağız. Bir saatte 60 otomobil üretimi kayıp. Yarın da bir saat ile 120 otomobil üretimi kayıp. İşveren eylemleri minimize etmek için, eylemlere katılımı düşürmek için kendince uyarı yazısı göndermiş. Biz işverenin kendi üst sendikasına baskı yapıp, anlaşılmasını istiyoruz. Üretim kaybı bizi de tabiki üzüyor. Ama eğer taleplerimizi gözardı ederlerse haftaya eylem kararını 5 güne çıkaracağız. Haftaya günde 80 dakika eylem, 5 günde 400 civarında otomobil kaybı demek. Biz taleplerimizi bildirdik. Yüzde 10 zamma çıktılar. Ancak verdiklerinin yanında kazanılmış hak dediğimiz, eski sözleşmelerin içinde uygulanan haklarımız var. Onlardan bizim geri adım atmamızı istediler. 2 yıllık sözleşmeyi 3 yıllık yapmak istiyorlar. İkramiyeleri yıl sonunda verelim diyorlar. SSK primlerinin az ödenmesini istiyorlar. Üyelerimizin çocuklarının staj yapma imkanını kaldırmak istiyorlar. Sözleşmelerin mantığı; geçmiş dönemdeki sözleşmeden bir tık daha üstünü alabilmek. Ama ücretsel ama sosyal olarak. MESS bize daha önce sunulmuş kazanımları geri almak istiyor" diye konuştu.
Oyak Renault ve tüm otomotiv ve yan sanayi fabrikasında Cuma günü de üretimin durdurulacağı, haftaya bu eylemlerin 5 günde 400 saate çıkarılacağı öğrenildi.

BURSA

23 Ocak 2020 Perşembe

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