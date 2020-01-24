Klasik araç koleksiyonu için müze projesi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iş insanı Abdullah Ezim (62), 11 yıldan beri hurda halindeki klasik araçları alıp, gerekli bakımlarını yaparak koleksiyon oluşturdu. Ezim, 45 aracının bulunduğu koleksiyonla müze kurmayı hedeflediğini söyledi.

İnegöl'de yay fabrikası sahibi Abdullah Ezim'in, 11 yıl önce, bir sergide gördüğü klasik araçlara karşı merakı başladı. Bunun üzerine hurda halindeki klasik araçları satın almaya başlayan Ezim, yurt içi ve yurt dışından bulduğu parçalarla araçları yeniden kullanılabilir hale getirerek koleksiyon oluşturdu. Her gün vaktinin önemli bir kısmını araçlarına ayıran ve bakımlarını gerçekleştiren Ezim için tutkuya dönüşen koleksiyonu görenlerin de ilgisini çekiyor.

SERGİDE GÖRÜNCE KARAR VERDİ

Klasik araçlara olan merakını anlatan Ezim, "11 yıl önce bir klasik otomobil sergisine gitmiştim. Orada böyle eski araçları görünce ben de klasik araç koleksiyonu yapmaya karar verdim. 11 yıldır Amerikan klasik araçlarını topluyorum. Atölyede, hurda hale gelmiş klasik araçları yeniliyor, çalışır hale getiriyorum. Böylece güzel bir hobi edinmiş oldum" dedi.

MÜZE HALİNE GETİRMEK İSTİYOR

İnegöl´de mobilya ve kent müzelerinin bulunduğunu hatırlatan Ezim, "Bir tane de klasik araç müzesi neden olmasın? Bu konuyla ilgili bir çalışmam var. İnşallah nasip olur" diye konuştu.

Ayrıca araçların piyasa değerinin paha biçilemez olduğunu söyleyen Ezim, "Bu işin belirli bir fiyatı yok, bu iş zevk işi ve hobi. Fiyatını bilmek mümkün olmuyor. 30 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar klasik araç var" dedi.



BURSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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