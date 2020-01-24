Bursa'daki müzeleri 2019 yılında 1 milyon kişi ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler, geçtiğimiz yıl ziyaretçi akınına uğradı. Bursa Kent Müzesi, 128 bin 755 ziyaretçi ile en çok ilgi gören müze olurken, Karagöz Müzesi, 124 bin 420 ziyaretçi ile kendi rekorunu kırdı.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasa yönelik çalışmaları kapsamında projelendirilen müzeler, geçtiğimiz yıl ziyaretçi rekoru kırdı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı faaliyetlerini sürdüren 14 müze, 2019 yılında yerliyabancı 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi. 2019 yılının Şubat ayında 16. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve ulusaluluslararası birçok sergiye ev sahipliği yapan Bursa Kent Müzesi, müze dostlarının en çok ziyaret ettiği kültürel mekânların başını çekti. Bursa Kent Müzesi, geçtiğimiz yıl 128 bin 755 kişi tarafından ziyaret edildi. 6 bin 615 yabancı turist tarafından gezilen müzede, yıl boyunca gerçekleştirilen atölyelere 4 bine yakın müze meraklısı katıldı.

Karagöz ve Hacivat gölge oyunu figürlerinin bulunduğu, hafta içi ve Cumartesi günleri çocuklara yönelik gölge oyunlarının sergilendiği Karagöz Müzesi, 124 bin 420 ziyaretçiye ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Müzede, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ‘yıl boyunca’ 22 bin 215 kez perdeye yansıdı. 63 binin üzerinde çocuk, Karagöz Müzesi’nde geleneksel Türk gölge oyununu izleme fırsatı buldu.

Türkiye’nin ilk tekstil ve sanayi müzesi Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi 92 bin 915, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi ve Göç Tarihi Müzelerinin her biri 92 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştı. Merinos Enerji Müzesi’ni ise geçtiğimiz yıl 64 bin 755 kişi ziyaret etti.

Kültürel mirasın yaşayan merkezlerinden Hünkâr Köşkü de müze meraklıları tarafından yoğun ilgi gördü. Müze, geçtiğimiz yıl 48 bin 238 ziyaretçi sayısına ulaşırken, ‘Hünkâr Köşkü’nün Biriktirdiği Anılar’ sergisi büyük ilgi gördü. Avrupa’nın en büyük tarih öncesi parkı unvanına sahip, günümüzden 8500 yıl önceki döneme ait canlandırmaların bulunduğu Aktopraklık Höyük Bursa Arkeopark ve Açık Hava Müzesi, 21 bin 758 müze dostunu tarih öncesi yolculuğa çıkardı. 2017 yılında açılan ve dünyaca ünlü Bursa bıçağının tarihi serüvenini gözler önüne seren Bursa Bıçak Müzesi 32 bin 107, Sağlık Tarihi Müzesi 26 bin 399, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi 15 bin 160 kişiye hizmet verdi. Geçtiğimiz yıl hizmete giren Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi, kuruluşunun ilk yılında 59 bin 598 ziyaretçi sayına ulaştı. İznik 1. Murat Hamamı Çini Müzesi ise 35 bin 454 kişi tarafından gezildi. Bursa El Nakışları Müzesi de yıl içinde 5 bine yakın müze dostunu ağırladı. El yazması asırlık bir Kur’anı Kerim ve Osmanlı dönemine ait köy hayatına ilişkin materyallerin bulunduğu Cumalıkızık, Aksu, Gelemiç, Belenören ve Karıncalı köy müzeleri de yoğun ilgi gören kültür merkezleriydi. 2019, Bursa müzeleri açısından bereketli bir yıl olurken; Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye hizmet verdi.

BURSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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