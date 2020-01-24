Arızalanan servis aracını değiştiren şoföre tır çarptı

Bursa’da arıza yapan servis aracını değiştiren şoföre tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan adama ilk müdahaleyi servisteki arkadaşları yaptı.

Akıllara durgunluk veren kaza sabah saatlerinde Nilüfer Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Bir fabrikada servis şoförlüğü yapan Ahmet Aydın’ın kullandığı araç bulvar kavşağında arıza yaptı. Arızalanan aracını değiştirmek için yolun sağına çeken Aydın, başka bir servis aracını beklemeye başladı. Bir müddet bekleyen Aydın ve fabrika çalışanları, diğer aracın gelmesiyle birlikte araç değişikliği yaparken, Aydın’a servise bineceği sırada yanından geçen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis kapısı hasar görürken, metrelerce savrulan Aydın başından yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi servisteki fabrika çalışanları yaparken, 112 ekiplerine haber verildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, işçiler tırın kaçtığını söyledi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

BURSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:18

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.