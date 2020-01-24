Kuşların muhteşem dansı herkesi büyüledi

Bursa'nın İnegöl İlçesinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı. O anları görenler cep telefonlarına sarıldı.

İnegöl'de binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri büyüledi. Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünden kaldı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları gün boyu yiyecek arıyor. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları herkesin ilgisini çekti. Çıkardıkları seslerle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. İnegöl semalarında o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sürü halinde hareket eden kuşlar bir süre havada böyle uçtu. Dakikalarca süren o anlarda binlerce kuşun çıkardığı sesler herkesi hayran bıraktı. Bu durumu gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı.

BURSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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