İnegöl protokolü İMOB’da mobilyacılarla buluştu

Salı günü kapılarını açan CNR EXPO Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrarken, fuara katılan firmaların büyük çoğunluğunu her yıl olduğu gibi bu yıl da İnegöllü mobilyacılar oluşturdu.

Bu yıl 16’incı kez düzenlenen ve 21 Ocak Salı günü ziyaretçilerine kapılarını açan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB), mobilya şölenine sahne oluyor. İnegöl’ün damga vurduğu fuar hem iştirakçileri, hem ziyaretçileri memnun ederken, Belediye Başkanı Alper Taban fuardaki İnegöllü firmaların stantlarını ziyaret etti. Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, İTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İMOS Başkanı Okan Güler ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan’ın da katıldığı fuar ziyaretinde, ilçemizi temsil eden tüm firmalar tek tek ziyaret edilerek hayırlı kazançlar dilekleri iletildi.

İnegöl’den 200’ü aşkın firmanın birbirinden güzel modelleri ve etkileyici stant tasarımlarıyla yer aldığı fuarda, protokol mensupları İnegöllü mobilyacıların stantlarını ziyaret ederek memnun kalıp kalmadıklarını sordu. Ayrıca firmalara ziyaretler sırasında hediyeler takdim edildi. Türkiye’nin yanı sıra Avrasya bölgesinin en büyüğü, dünyanın ise en büyük iki mobilya fuarından biri olan CNR İMOB’un, 6 gün boyunca 50 bini yabancı olmak üzere 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedeflediği ifade edildi.

“Mobilyanın başkentinden geliyoruz”

Fuar ziyareti sırasında bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ü başarıyla temsil eden mobilyacılara teşekkür ederek tebriklerini iletti. Taban, İnegöl’ün en iyi mobilyaları üretmeye devam edeceğini ifade ederek, “Bugün İnegöl olarak İstanbul Mobilya Fuarındayız. İnegöllü mobilyacı hemşerilerimizin burada yapmış oldukları eserleri yerinde görmek, beraberinde onlara teşekkür etmek, fuara, şehrimize ve ülkemize sağladıkları katkılardan dolayı tebrik etmek üzere buraya geldik. Hakikaten çok mutlu oldum. Güzel geçen bir fuar olduğunu kendilerinden işittik. İnşallah şehrimizde yapılan fuarların da bu fuarın da öncelikli olarak mobilyacılarımıza, beraberinde ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Mobilyanın başkenti olan bir şehirden geliyoruz. Gelecekte de mobilyada en güçlü algıyı, en iyi tasarımları, en fonksiyonel ve en akıllı mobilyaları üretmeye devam edeceğiz. Beraberinde dünya pazarında da ülke olarak mobilyada almış olduğumuz payı arttırmak istiyoruz. Mobilyacı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

BURSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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