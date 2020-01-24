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Büyükşehir, sahiller için seferber

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 'Sıfır Atık Mavi Projesi' konulu eğitim çalışması düzenlendi.

Büyükşehir, sahiller için seferber

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’ konulu eğitim çalışması düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da deniz ile sahil şeridinin zararlı atıklardan temizlenmesi ve canlı hayatının garanti altına alınması yönünde,özellikle genç nesli bilinçlendirmek üzere harekete geçti. Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Enerji Yönetim Birimi’yle işbirliği yaparak, Bursa’daki okullarda ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’ konulu eğitimler verdi. Öğrencilerde çevre bilincinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma; Mudanya 12 Eylül, Gemlik Şehit Öğretmen Etem Yaşar, İznik Selçuk, Osmangazi Gazi, Yıldırım Hasan Öztimur ve Nilüfer Hasanağa ilkokullarında tamamlandı. Diğer ilçelerdeki eğitim faaliyetlerinin ise yarıyıl tatilinden sonra devam edeceği açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Özellikle plastik atıklar, mercan kayalıklarına ve derinlerde yaşayan canlılara zarar vermekte, okyanus canlılarının vücuduna dolanarak boğulmalarına yol açmakta ve plastik eşyaya takılansıkışan hayvanlar acı içinde hayatlarını kaybetmektedir.Ayrıca plastik atıklar, denizlerde mikroplastiklere dönüşmekte ve bunları ‘yiyecek zannederek’ yutan balıklar insan sağlığını da tehdit etmekte, deniz mahsulü yenildiği sanılırken, mikro plastiklerle beslenilmektedir” denildi. Benzer nedenlerle hem dünya denizlerini hem de eşsiz maviliğe sahip, içinde binlerce canlıyıekosistemi barındıran Türkiye denizlerini temiz tutmanın herkesin görevi olduğu hatırlatılan açıklamada,şu ifadeler kullanıldı:
“’Denizler Hep Mavi Kalsın’ sloganıyla başlayan proje kapsamında sahil şeridi bulunan 28 il müdürlüğüne ‘Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Hazırlanması ve Uygulaması Genelgesi’ gönderilerek, 5 yıllık eylem planı hazırlanması istenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan ‘Deniz Çöpleri İl Eylem Planı’,ilgili deniz alanında, kara kökenli, denizcilik, balıkçılık ve turizm faaliyetlerinden kaynaklanan deniz çöplerinin kıyı şeridinde, deniz suyunda ve tabanında temizlenerek azaltılması ve oluşumunun önlenmesine yönelik faaliyetleri içerir. Plan kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da yer almaktadır.Bursa Deniz Çöpleri İl Eylem Planı,4 Aralık 2019 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş olup; deniz ve kıyılarımızın deniz çöplerinden arındırılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi, tüm koy alanları ve deniz üstünde temizlik çalışmalarını 2015 yılından itibaren 100 adet personel ve ekipmanla sürdürmektedir. Planın uygulanmasında en önemli projelerden birisi de Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber okullara yönelik organize ettiği ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’ eğitimleridir”

BURSA

24 Ocak 2020 Cuma

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