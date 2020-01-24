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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelli çocukların hayatı bu merkezde değişti 2 hafta önce Yıldırım Belediyesi bünyesinde Naim ...

İHA

Bursa'nın en büyük spor kompleksinde engelli çocuklar özel eğitimlerle hayata tutunuyor. Erken doğum sebebiyle görme engeli olan ve 7 aylıkken nöbet geçirince konuşması da bozulan 11 yaşındaki Efe verilen eğitimlerle kısa sürede adım atmayı öğrendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim alan bir çocukla masa tenisi maçı yaptı.

Engelli çocukların hayatı bu merkezde değişti 2 hafta önce Yıldırım Belediyesi bünyesinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde başlayan engelli çocuklara yönelik spor dersleri şimdiden 28 çocuğun hayatını değiştirdi Engelli çocukların 2 hafta içinde büyük değişim sağlaması aileleri de sevindirdi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim alan bir çocukla masa tenisi maçı yaptı

Bursa’nın en büyük spor kompleksinde engelli çocuklar özel eğitimlerle hayata tutunuyor. Erken doğum sebebiyle görme engeli olan ve 7 aylıkken nöbet geçirince konuşması da bozulan 11 yaşındaki Efe verilen eğitimlerle kısa sürede adım atmayı öğrendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim alan bir çocukla masa tenisi maçı yaptı.
Yıldırım Belediyesi’nin önemli vizyon projeleri arasında yer alan, Türkiye'nin en büyük spor tesislerinden olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde engelli çocuklara özel dersler verilerek yaşamlarının kolaylaşması sağlanıyor. 34 bin metrekarelik alanda inşa edilen spor kompleksinde, takım ve bireysel sporlarda gençler yetiştiriliyor. 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonunun yanı sıra, jimnastik, bireysel ve takım oyun salonları, fitness, yüzme havuzu ve daha birçok alan sporcuların hizmetine sunuldu. Engelli bireyler için de 2 öğretmen belirli program çerçevesinde birebir dersler veriyor. 28 engelli çocuğun spor yaptığı tesislerinden dileyenler ücretsiz faydalanabiliyor.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin Türkiye’nin en büyük spor tesislerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Burada 10 branşın üzerinde çocuklara eğitimler verilmektedir. Aralık ayı itibariyle hizmete başladık. Bugüne kadar bin 300’e başvuru aldık ve bunlar eğitimlerini sürdürüyor. Takım sporlarından, bireysel sporlara kadar birçok branşımız var. Yüzme, voleybol, basketbol gibi takımlarımız var. Bireysel olarak halter, güreş, karate tekvando gibi dallarda çalışmalarımız yürütüyoruz” dedi.
“Spor sadece spordan ibaret değildir”
Spor salonunda bilhassa küçük çocuklara jimnastik alanında hizmetler verildiğini ifade eden Yılmaz, “Burada sadece sağlıklı çocuklarımız değil, dezavantajlı çocuklara da eğitim vermeyi kendimize bir borç addediyoruz. Bu vesileyle özel çocuklarımıza, özel eğitimler veriyoruz. Sporu sadece spordan ibaret kabul etmiyoruz. Sadece beden sağlığı ile ilgili değil, çocukların sosyal hayattaki rollerine de ciddi katkılar sunuyor. Bizlerde temel branşlarda özel çocuklara eğitimler vererek sosyal hayata katılmalarını sağlıyoruz. Dikkat dağınıklığını, davranış bozukluklarından tutun da otizmli, down sendromlu çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
28 engelli çocuk eğitim alıyor
28 engelli çocuğa 2 öğretmenin özel olarak ilgilendiğinin altını çizen Yılmaz, “Burada özel çocuklarımızın kendine has davranışları olduğu için birebir eğitim vermemiz gerekiyor. Onların kendi yetenekleri farklı. Dolayısıyla bu anlamda bütün başvuruları kabul ederek belirli program çerçevesinde bu çocuklara yardımcı oluyoruz. Biz bu sürece yeni başladık. Gördük ki yürümesini bilmeyen çocuklarımız yürümeyi, hayata bağlanmayı öğreniyor. Bu anlamda sosyal katkıları çok büyük. Biz bununla yetinmeyeceğiz ve çocukların yeteneklerini keşfederek, mümkün olanlarını müsabaka sporcusu yapmayı hedefliyoruz. Onların özgüvenlerini arttırarak hayatta iyi bir yerlere gelmelerini ümit ediyoruz” dedi.
“Sporla beraber hayat kalitesi yükseldi”
Tüberküloz ve otizm rahatsızlığı olan Recep’in annesi Nilüfer Yeşil de eğitimlere geldiklerinden beri gözle görülür değişikliklerin olduğunun vurgulayarak, “El, göz koordinasyonu çoğaldı. Dikkat toplama yeteneği kazandı. Recep için çok faydalı oldu. Sosyal yaşamda sıkıntılarımız azaldı. Recep daha önce de spora gitmişti ama burasının ayrıca faydası oldu. Okuluna devam ediyor. Orada okuma, yazmayı öğrendi. Sporla beraber hayat kalitesi yükseldi. Sosyalleşmesi arttı, çok memnunuz” ifadelerini kullandı.
“2 hafta olmasına rağmen çok iyi gidiyoruz”
25 haftalık dünyaya gelen ve gözlerini kaybeden 11 yaşındaki Efe’nin annesi Hüsniye Martan, “Efe 25 haftalık doğdu. Küçükken kuvözde kaldı. Göz damarları kurudu. 7 aylıkken nöbet geçirince konuşması da gitti. 1 buçuk yaşında yürüyemez dediler. 1 buçuk yaşında adım atmaya başladı. İstanbul’a da gittik. Sonra burasının açıldığını duyduk ve buraya geldik. 2 haftadır buraya gelmemize rağmen çok iyi gidiyoruz. Adım atarken korkusu fazla kalmadı. Daha önce kendi başına bir şey yapamıyor, adım atarken korkuyordu. 2 hafta olmasına rağmen çok iyi gidiyoruz” dedi.
Bir başka otizmli Ardam’ın annesi Kıymet Aptioğlu ise, “Ardam’ın annesiyim, kendisi otizmli bir çocuk. Birçok beceriyi yapamıyor, zıplamıyordu. Parmak uçlarında yürürken spor sayesinde topuklarına basabiliyor. Komut almıyordu, buraya başladıktan sonra hocalarını dinlemeye başladı. Basketbol topunu sektiremiyordu. Topu sektirmeye başladı. El becerileri kuvvetlenmeye başladı. Çok memnunuz, bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tek tek engelli çocuklarla ilgilenerek, masa tenisi oynadı ve ailelerin sıkıntılarını dinledi.

BURSA

24 Ocak 2020 Cuma

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