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Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayetin sanığı, tahliyesini istedi

DHA

BURSA'da Sadık Şahin (45), sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgün'ü (35) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Olay gecesi Yılgün'ün elinde bulunan bıçağın boğuşma sırasında göğsüne sapladığını iddia eden Şahin, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Alev Ç.'nin duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.
Olay, Mudanya ilçesinde, geçen yılın Temmuz ayında meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre, evinde Onur Yılgün ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, bu duruma sinirlendi. Şahin ile Yılgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgün'ü göğsünden yaraladı. Yılgün, kanlar içinde kalırken, Şahin de Alev Ç.'yi alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgün, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp, yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgün, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Yılgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgün'ün arkadaşı İsa Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Sadık Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alev Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'ONUR'U BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan, 3 çocuk babası Sadık Şahin'in yargılanmasına başlandı. Eşinden 11 yıldır ayrı olduğunu belirten Sadık Şahin, duruşmada, şunları söyledi:
"Alev'le 6 yıldır birlikteyiz. Karı koca hayatı yaşıyoruz. 3 gündür Alev'e ulaşamıyordum. Olay gecesi İstanbul'dan gelen arkadaşımla evimde alkol aldık. Gece yarısı köpeğimi sahilde gezdirmeye çıkardım. Evime dönerken, Alev'in ışığının yandığını gördüm. Zile bastım. Açılmayınca ben de bulunan anahtarımla açmak isterken kapıyı Alev açtı. Evin koridorunda de erkek ayakkabısı gördüm. Alev'e kim olduğunu sormama rağmen bana söylemedi. Beni salona aldı. Sohbet ettik. Tuvalete giderken, kapısı açık olan yatak odasında baktığımda bir erkeğin şortla yattığını gördüm. Salona döndüğümde ise Alev, yatakta bulunan kişinin Onur olduğunu söyledi. Onur ile Alev, arabasının tamiri sırasında tanıştılar. Daha sonra Onur'u salon kapısında elinde sarı saplı bıçak ile gördüm. Onur, bana küfretti. Ben de kendisine 'Senin burada ne işin var?' diye sordum. Aramızda boğuşma oldu. Bıçak yere düştü. Ben bıçağı alıp, sol koluna çizik attım. Bıçağı holde bıraktım. Daha sonra İsa'yı aradım. Bu sırada Onur yeniden bıçağı alıp üzerime gelince tekrar aramızda arbede çıktı. Onur'un bıçak bulunan elini tuttuğum sırada, göğsüne gelince itekledim. Kesilen elimden kan akıyordu. Alev havlu verince sardım ve evden ayrıldım. Daha sonra evden ayrıldım. Geceyi bağ evinde geçirdim. Ertesi gün polis beni arayınca emniyete gittim. Orada Onur'un öldüğünü öğrendim. Evden çıktığımda, içeride Alev, İsa ve Onur kalmıştı. Onur'u bıçakladığımı hatırlamıyorum. Tahliyemi istiyorum."
'KEŞKE ONUR İLE ALEV'İ TANIŞTIRMASAYDIM'
Tutuksuz sanık İsa Ö. ise "Olay gecesi İstanbul'dan Sadık'ın evine geldim. Alkol aldık. Daha sonra evden ayrıldım. Saat 03.00 sıralarında Sadık telefonla beni aradı. Onur'u Alev'le ben tanıştırdığım için 'Onur'un bu evde ne işi var?' diye sordu. Daha sonra Onur beni aradı, 'Ağabey çabuk gel nefes alamıyorum' dedi. Eve geldiğimde içerisi savaş alanı gibiydi. Onur yerde kanlar içinde yatıyordu. Başının altına yastık koydum. Alev ile ben 112'yi aradık. Polisler geldi. Ambulansa konulan Onur'u hastaneye götürdüler. Alev o sırada ellerini başının arasına koymuş vaziyette ağlıyordu. Sadık o gece beni telefonumdan birkaç defa aramış. Bana bağ evine gideceğini söyledi. Ben de gidebilirsin, dedim. Keşke Onur ile Alev'i tanıştırmasaydım da bu olay olmasaydı. Sadık ile Alev birlikte yaşıyordu" dedi. 
ONUR İLE ALEV'İN BİRLİKTE FOTOĞRAFI DELİL OLDU
Duruşmada söz alan Sadık Şahin'in avukatı Ali Özgür Berksun da "Maktul Onur, Alev ile Sadık'ın karı koca hayatını yaşadığını biliyor. Buna rağmen olay günü Alev'in evine gidip ilişki yaşıyorlar. Onur'un şortla Alev'in de yatıyor olması, ağır tahrik sebebi. Bıçağı müvekkilim yanında getirmiyor, eşinin nasıl olduğunu merak ettiği için ışığı görünce yukarı çıkıyor. Kapıyı Alev açıyor. Evde bulunan bıçağı Onur alıyor. Alev bunu onaylıyor. Onur'un müvekkiline saldırması ve şortla olması ağır tahrik sebebidir. Olayda kesinlikle kasıt yok. Daha önceden planlama yok. Ağır ve haksız tahrik unsurların var. Sanığın tahliyesini ve adli kontrol şartların uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diyerek, mahkeme heyetine Onur ile Alev'in birlikte çektirdikleri fotoğrafı dosyaya delil olarak sundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, manken Alev Ç.'nin polis zoruyla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

BURSA

24 Ocak 2020 Cuma

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