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Karacabey’de kırsal kesime hizmetler sürüyor

İHA

Karacabey'in merkezkırsal ayırt etmeksizin bütün mahallelerine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karacabey Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'nde yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü çalışmaları tamamladı.

Karacabey’de kırsal kesime hizmetler sürüyor

Karacabey’in merkezkırsal ayırt etmeksizin bütün mahallelerine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karacabey Belediyesi, Hürriyet Mahallesi’nde yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü çalışmaları tamamladı.
Belediye Başkanı Ali Özkan, Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ile çalışmaları yerinde inceledi. Evvela yapımı tamamlanan hizmet binası incelendi. Binada mahallenin sosyal ihtiyaçlarını giderecek bakkal, doktor evi gibi bölümlerin olması, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ayrıca Özkan ve beraberindekiler, tamamlanan parke taş çalışmalarını da yerinde inceledi.
Başkan Özkan yaptığı açıklamada “Belediyemizin yaptığı çalışmaları, muhtarımızla birlikte yerinde inceleme fırsatı bulduk. Çeşitli hizmet binaları ve parke taş çalışmalarının belediyemizin katkılarıyla mahallemize kazandırıldığını görmüş olduk. Dolayısıyla halkımızın, muhtarımızın memnuniyetini yerinde müşahede etmek, bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Mahallemize hayırlı olsun’’ dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, “Belediyemizin kırsal mahallelere çok güzel hizmetleri var. Bakkalımız, doktor odamız, mahalle kıraathanesinin çatısı, umumî helalar, çevre düzenlemeleri ile elden geçirildi. Kırsal mahalleler bizler için önemli. Bu hizmetleri belediyemiz harfiyen yerine getiriyor. Yüzde 80 oranında mahallelerin parke taşı ihtiyacı karşılandı. Ben belediye başkanımız ve ilçe başkanımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Öte yandan, ziyaretin sonunda Özkan, Esgin ve İşcan mahalle kıraathanesine uğrayarak vatandaşlarla bir araya geldi.

BURSA

24 Ocak 2020 Cuma

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