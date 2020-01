Emek’e çifte hizmet Nüfus Müdürlüğü ve spor salonu temeli atıldı Dündar: “Her noktada hizmetlerimiz var”

Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara daha ferah ve konforlu hizmet sunabilmek için Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü için Emek Mahallesi’ne modern hizmet binası inşâ ediyor. Emek Mahallesi’ne bir de spor salonu yapacak olan Osmangazi Belediyesi, iki tesisin temelini törenle attı.

Osmangazi Belediyesi, Emek Mahallesi’nde yer alan Yakup Aktaş Kültür Merkezi bünyesine iki önemli hizmeti daha ekliyor. Merkezi bünyesinde 170 metrekare alan üzerine projelendirilen Nüfus Müdürlüğü hizmet binası sayesinde vatandaşlar daha ferah ve konforlu bir ortamda hizmet alacaklar. 105 metrekare alan üzerine inşa edilecek spor salonunda ise fitness bölümü, soyunma odası, WC ve duşlar yer alacak. 3 ay içerisinde tamamlanması planlanan yatırım için Osmangazi Belediyesi, 500 bin TL kaynak kullanacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Emek bölgesi 2009 yılında Osmangazi Belediyesi’ne bağlandı. O tarihten itibaren bizler buraya sık sık geldik ve bölge sâkinleri ile istişâre ederek taleplerini dinledik. İhtiyaçlar doğrultusunda bu bölgemize birçok önemli yatırım yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa’nın turizm, kültür ve ekonomik hayatına yaptığı katkı sebebiyle Kent Araştırmalar Enstitüsü tarafından ‘İdeal Kent Ödülü’ne lâyık görüldü. Bu ödül ile Bursa’mızı taçlandırmış olduk. Paris’te aldığımız bu ödül Bursa’mızın adını uluslararası alanda duyurma noktasında önemli bir adım. Projeye başlarken birçok kişi bizi eleştirdi. Fakat, bugün geldiğimiz noktada, bu proje şehrimiz ve ülkemiz adına ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bir turizm firması Güney Kore’de yapmış olduğu ankette Türkiye’ye gittiğiniz nereyi görmek istersiniz? Sorusunu soruyor. Cevap Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi oluyor” dedi.

Birbirinden önemli projeleri Bursa’ya kazandırmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Dündar, “Osmangazi Meydanı da bu projelerden bir tanesi. Vatandaşlarımızla yaptığımız fikir alış verişlerinde ortak düşünce Bursa’nın bir meydana ihtiyaç duyduğu oldu ve biz de 2010 yılında kamulaştırma çalışmalarına başladığımız meydanımızın inşaatına başladık. 3 aydır kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Yerin 24 metre altına kadar kazarak 4 katlı 2000 araç kapasiteli bir otopark inşa edeceğiz. 647 fore kazık çakılarak inşa edilen sağlam bir yapı olacak. İnşaat tamamlandığında bölgenin dönüşümüne de önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

Modern yapılarla birlikte tarihi de ön plana çıkartan çalışmalar yaptıklarının altını çizen Dündar, “Fetih Müzesi’nde sanal ortamda gördüğümüz 1326 yılının Bursa’sını Hisar bölgesinde ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Yaptığımız restorasyonlar, çevre düzenlemesi ve zemin kaplama çalışmaları ile bölgeyi yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Oruçbey Caddesi’ndeki çalışmalar bitti. Arkeolojik çalışmalarımız devam ediyor. Filiboz Mescidi için proje çalışmaları yapıyoruz. Bölgede Uluslararası Mollafenari İslam Araştırmaları Üniversitesi’nin kurulması adına adımlar atıyoruz. Bizler her noktaya ulaşıyoruz. Her noktada hizmetlerimiz var. Bizler inşaat yapmayı seviyoruz. Bugün de iki önemli hizmetin temelini atıyoruz. Bunlardan biri Nüfus Müdürlüğü hizmet binası diğeri ise spor salonu. Bu tesislerimizi 3 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Emek bölgesine bugüne kadar birçok yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Dündar, “Bilgi Evi, tâziye evi, sağlık ocağı ve aile rehberlik merkezi, spor tesisi, kapalı pazar alanı, Emek hizmet binası ve Emek Meydanı gibi yatırımların yanı sıra bu bölgemize 23 tane de park yaptık. Bu hizmetlerin yanına bugün temelini attığımız yatımlarımızı da ekliyoruz. Bu hizmetler Emek bölgemiz için hayırlı olsun. Her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.

“Osmangazi hizmetin merkezi”

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da yaptığı konuşmada, Osmangazi’de yapılan yatırımlara dikkat çekerek, “Osmangazi, kültürün, tarihin, sanayiin ve üretimin merkezi olduğu gibi aynı zamanda hizmetin de merkezi. Osmangazi Belediyemiz hizmeti sadece belirli noktalarda yapmıyor. Hizmeti ilçe geneline genele yayarak vatandaşlarımızın ayağına götürüyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, ne zaman bizi bir program için davet etse kendisine açılış mı yoksa temel atma mı olduğunu soruyoruz. Birbirinden güzel hizmetlere şâhitlik ediyoruz. Osmangazi Belediyemiz zirvede yer alan kendi hizmet çıtasını yaptığı yatırımlarla daha da yükseğe taşıyor. Yapılan hizmetlere baktığımızda Osmangazililerin diğer vatandaşlarımıza göre daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, her alanda vatandaşının hizmetinde olan bir belediye başkanına sahipler” diye konuştu.

“Fetih Müzesi’nin aldığı ödül ile gurur duyduk”

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar ile övündüklerini ifade ederek, “Osmangazi Belediyemiz birçok yatırımı ilçemiz ve şehrimiz adına hayata geçiriyor. Bizler bu yatırımlardan dolayı övünüyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi sayesinde alınan ödül ile de gurur duyduk. Bu gururu yaşamamızda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, bir taraftan kendi yerel yönetim hizmetlerine devam ederken, diğer taraftan da kaymakamlığımız koordinesinde yürütülen merkezi idare hizmetlerine de destek oluyor. Bunlar da bize güç veriyor. Başkanımız Mustafa Dündar’a bu güzel mekânı inşâ etmesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

