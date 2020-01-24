Ankara’da uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteciyazar Uğur Mumcu Bursa'da anıldı.

Hayatını kaybettiği 24 Ocak 1993 yılının 27. yıl dönümünde Setbaşında toplanan kalabalık, Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü. Anıta çelenk bırakan ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, "27 yıl sonra bir kez daha meslektaşımız, mesleğimizin onur simgesi Uğur Mumcu için buradayız. Ankara’nın Karlı Sokağı 27 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği en büyük aydınlarından birine ölüm sokağı oldu. Karanlık ilişki ağlarını çıkar ilmekleriyle örüp, halkın yarınlarını çalan korkaklar, aydınlanma ışığının kitlelere ulaşmasını her devirde engellemek istedi. Gerçeklerden korkanlar bu korkuyla da baskı, zulüm, ölüm emirlerini yağdırdı. Yurdun dört bir yanına aydınlık yarınların tohumlarını saçan gazeteciyazar Uğur Mumcu’yu işte bu anlayış katletti. Mumcu ve benzeri tüm siyasi cinayetlerde, yönetenlerin ciddi sorumlulukları ya da sorumsuzlukları var. Bir toplumda adalet ve demokrasi, ancak, dayatmalara, baskılara, hoşgörüsüzlüğe, işkenceye, haksızlığa direnen yurttaşların çoğalmasıyla yerleşebilir" dedi.

Yürüyüşe CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, gazeteciler, akademik odaların, sendika ve siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Anma töreni Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

BURSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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